سعر الليرة التركية يواصل الهبوط أمام 6 عملات رئيسية اليوم الاثنين

عاود سعر الليرة التركية، تهاويه أمام العملات الأجنبية «الدولار، واليورو، والين الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني»، اليوم الاثنين، 6 ديسمبر 2021، وسط توقعات باستمرار الهبوط حتى الربع الأول عام 2022.

سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي

وسجل سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي اليوم 13.84ليرة مقابل 13.70 ليرة تركية أمس.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

كما سجّل اليورو أمام الليرة التركية، اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021، ارتفاعا ليباع بسعر 16.62 ليرة مقابل 15.52 ليرة تركية.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية

وسجل الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية، ارتفاعًا اليوم، الإثنين 6 ديسمبر 2021، ليباع بـ بسعر 18.28 ليرة مقابل 18.16 ليرة تركية أمس.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

سجّل الين الياباني، ارتفاعا اليوم الاثنين 6 ديسمبر أمام الليرة التركية في بداية التعاملات اليومية، ليباع بـ 12.24 مقابل 12.14 ليرة تركية، أمس السبت.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

وواصل الفرنك السويسري ارتفاعه أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 16.03 ليرة مقابل 14.93 ليرة تركية أمس.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

وارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، اليوم الإثنين 6 ديسمبر ليباع بسعر 217 مقابل 216 ليرة تركية.

وستواصل الليرة التركية الهبوط حتى بدايات العام المقبل 2022، وفق مصادر في السوق المصرفي المصري لـ«الوطن»، لأسباب عدة أهمها ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع حيث وصل إلى 21.31% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوياته خلال 3 سنوات.

وتخطت الدولار حاجز 14 ليرة يوم الثلاثاء الماضي، في أسوأ انتكاسة لها ورغم أنها تحسنت بنسبة ضئيلة حيث تراجعت إلى 13.84 ليرة، إلا أنَّها فقدت 47% من قيمتها خلال عام واحد.

وذكرت المصادر، أنَّ ارتفاع التضخم أدى إلى خسائر للأفراد والشركات الذين تخلصوا من الودائع بالليرة والتحول إلى العملات الأجنبية، ما أدى بدوره إلى المزيد من التدهور في سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.