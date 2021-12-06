«السكة الحديد» تناشد قائدي المركبات الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن انتظام حركة القطارات على جميع خطوط الوجهين القبلي والبحري، منذ صباح اليوم، الإثنين، موضحة أن جميع القطارات تخضع لصيانة دورية، قبل ساعات التشغيل، لمنع الأعطال، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وأشارت إلى تركيب البوابات الإلكترونية بمحطة مصر «رمسيس»، لدخول وخروج الركاب لرصيف القطارات.

عبور شريط السكة الحديد

وحذر مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، قائدي وسائقي المركبات والمواطنين من عدم الالتزام بتعليمات المرور حال عبور شريط القضبان، ما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، ويعرض حياة الكثيرين للخطر، مؤكدا أن التزام الجميع بتعليمات المرور سيحد من حوادث القطارات.

تجاهل قائدي المركبات تعليمات المرور يؤدي إلى حوادث القطارات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عدم التزام قائدي المركبات المختلفة بالسرعة المقررة خلال عبور المزلقانات، يؤدي إلى نتائج وخيمة ومنها اقتحام بوابات المزلقانات مع حدوث تلفيات، إلى جانب حوادث القطارات التي تعرض حياتهم للخطر.

وأكد، أن حادث تصادم، وقع أمس، بين القطار رقم 2444 بضائع، وسيارة نقل ثقيل بمقطورة تحمل رقم «2265 ر ص ب»، على خط قطارات السويس، أثناء مرور القطار ما بين ميناء الأدبية والسويس، بسبب عبور السيارة من منفذ غير شرعي على خط السويس، ما أدى إلى شطر المقطورة إلى نصفين.

حوادث القطارات ستقل تدريجيا تزامنا مع تنفيذ خطة التطوير

من جهته، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لـ«الوطن»، أن حوادث القطارات ستقل تدريجيا تزامنا مع تنفيذ خطة تطوير منظومة السكة الحديد، مطالبا جميع قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات المرور، لمنع الحوادث على شريط قضبان السكك الحديدية.