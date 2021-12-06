توقيع الكشف على 1106 حالات في قرية «أم سن» بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

نظمت إدارة القوافل بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، قافلة طبية بقرية «أم سن» التابعة لمركز الرياض، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

11 عيادة و9 تخصصات

من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أن القافلة ضمت 11 عيادة بـ9 تخصصات، شملت (الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة والأسنان)، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1106 مترددين، وخضوع 72 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، إضافه إلى عمل التحاليل الطبية لـ177 مريضا، وأشعة لـ69 مريضا، وإجراء تقارير طبية لـ15 مريضا، فضلا عن تحويل 30 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

تدشين عدد من الندوات الثقافية الصحية خلال القافلة

وأضاف «شنح»، أنه جرى تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 800 زائر، كما شملت القافله خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات معالي وكيل الوزارة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (معًا نطمئن)، كما تقدمت وكيل الوزارة بالشكر للإدارة الصحية بمركز الرياض على تعاونهم الدائم وحرصهم على تذليل عقبات اقامة القافلة.