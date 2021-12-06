«صباح الخير يا مصر» يحقق حلم شاب من ذوي الهمم ويجلسه على كرسي المذيع

استضاف برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبدالرحمن عرام، شاب من ذوي الهمم الذين حضروا احتفالية «قادرون باختلاف» أمس الأحد، ضيفًا على حلقة اليوم الاثنين.

عبدالرحمن عرام يجلس على كرسي المذيع

ولم يقدم الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر ضيف الفقرة، لكنهما أتاحا له الفرصة لتقديمها، بعدما أعرب خلال حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس عن تمنيه بأن يصير مذيعا.

وقال عبدالرحمن بعدما جلس على كرسي المذيع: «صباح الخير على حضراتكم، سعيد جدًا أن ألتقيكم على كرسي المذيع لأول مرة في صباح الخير يا مصر، ووجودي الآن في هذا المكان هو الدليل على أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بطاقة الشباب وقدرات قادرون باختلاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما كان واضحا بالأمس، وفي البداية دعونا نرحب بالشاذلي وجومانا ماهر».

عبدالرحمن يجري الحوار مع مقدمي البرنامج

وأجرى عبدالرحمن الحوار مع مقدمي البرنامج، وسألهما عن رأيهما في احتفالية الأمس، ورد محمد الشاذلي قائلًا: «أكثر ما لفت انتباهي الروح التي كانت موجودة، وكل الحضور كانوا سعداء وظهر ذلك على وجوههم، أنت بكيت وجعلتنا كلنا نبكي».

وأضاف الشاذلي: «شفنا إن عندك طاقة وعاوز تقول أنا موجود، أنت شايف إن في دعم من الدولة خلال الفترة الماضية فظهرت بشكل مختلف عما كنت من قبل»، لافتًا إلى أن مشاعر الأبوة في احتفالات الأمس لفتت انتباهه.

وقالت جومانا ماهر: «أكثر ما لفت انتباهي هو عبدالرحمن وزملائي، قدمت أشياءً لم يستطع أصحاء أن يفعل ربعها، لأنهم لا يملكون إصراركم وروحكم واهتمامكم بكل التفاصيل، تابعت أيضا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على مشاركتكم في الاحتفالية».