مذيعة «صباح الخير يا مصر» عن «قادرون باختلاف»: حالة خاصة من جبر الخواطر

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنَّ احتفالية «قادرون باختلاف» التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأحد، تلمس قلب أي إنسان تابعه، مضيفةً: «أدعو من لم يتابعها إلى مشاهدتها، فقد كان هناك مشهد حب وجبر خواطر ومشاعر أُلفة بين أطفال وشباب قادرون باختلاف والرئيس».

حالة الأمس كانت خاصة وفي منتهى الرقي والعظمة الإنسانية

وأضافت جومانا ماهر، خلال تقديم حلقة اليوم الإثنين من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: «حالة الأمس كانت خاصة وفي منتهى الرقي والعظمة الإنسانية، فقد التفّ كل المشاركين حول الرئيس عبدالفتاح السيسي لالتقاط الصور والتحدث معه بمنتهى الأريحية».

وتابعت الإعلامية أنَّ دعم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي امتدّ لكل أسرة لديها طفل أو شاب من ذوي الهمم، إذ أنَّهم أصحاب قصص تحدي في كل المجالات: «الجميع تأثر بهذه الاحتفالية، وحوار رئيس الجمهورية مع الأطفال كان من القلب للقلب فوصل لقلوبنا بمنتهى السهولة والود».

مصر ضمن 10 دول أكثر ابتكارًا في توظيف ذوي الهمم

وتابعت: «ما شاهدناه بالأمس بدأ في عام 2016 عندما أطلق رئيس الجمهورية مبادرة دمج.ز تمكين.. مشاركة، حيث ساعدت في توفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل لـ قادرون باختلاف، لذلك تمّ اختيار مصر ضمن 10 دول الأكثر ابتكارًا في توظيف ذوي الهمم وهو ما يعكس قدرة واستراتيجية الدولة حتى تستفيد من الكنوز والطاقات البشرية في ذوي الهمم».

وأوضحت الإعلامية، أنَّ إجراءات الدولة الداعمة لذوي القدرات الخاصة توالت وخلقت بيئة صحية ومحفزة ومشجعة لدعم الأبطال والرياضيين والمواهب الفنية والعقول المبدعة.