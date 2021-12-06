حملة كسوة بـ 1000 قطعة ملابس للأكثر احتياجا بالبحيرة ضمن حياة كريمة

نظمت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، حملة «كسوة» لتوفير الملابس للأسر الأكثر احتياجا في فصل الشتاء البارد والممطر، وذلك في إطار المشروع القومي حياة كريمة، الذي يهدف إلى تنمية الريف المصري، وتحسين الخدمات في قرى جميع محافظات مصر.

مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة

وقال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن الجهود التي تبذل داخل المؤسسة، هي استكمالا لطريق بدأناه منذ فترة استعدادًا للمعرض الأول للمؤسسة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.

حملة كسوة ضمن مبادرة حياة كريمة

وأضاف حسن، في بيان له، أنّ حملة «كسوة»، التي ستنفذها مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، تأتي بمناسبة فصل الشتاء، وسيتم تنظيم المعرض في محافظة البحيرة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.

وتابع: أن الشباب المتطوع في مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة تمكن حتى الآن من جمع نحو 1000 قطعة ملابس، ويعكف فريق المؤسسة في الوقت الحالي على تجهيز هذه الملابس، بداية من غسيل وكي وتعبئة، موضحًا أنّ هدف المؤسسة من حملة «كسوة» هو توصيل تلك الملابس لسيدات البحيرة.

الملابس المستعملة والقديمة

وطالب عمرو حسن، مؤسس مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، من يستطيع أن يتبرع بملابسه المستعملة أو الملابس القديمة التي كانت في مرحلة عمرية سابقة، يمكنه أنّ يكون ضمن فريق متطوعي مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، حتى يستفيد الآخرين ولا سيما في طقس الشتاء البارد والممطر، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.