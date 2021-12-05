حياة كريمة: حصر المنازل المتضررة من السيول بأسوان تمهيدا لإعادة البناء

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، إجراء حصر شامل لكل المنازل المتضررة من السيول التي حدثت في أسوان نتيجة موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، وذلك تمهيداً لإعادة البناء، وهو ما حدث بالفعل في نجع فرس بقرية غرب أسوان بتحديد المنازل من الأكثر إلى الأقل تضرراً.

عملية المعاينة مستمرة لحصر الاحتياجات بالمحافظة

وتابعت المبادرة: «عملية المعاينة مستمرة لحصر الاحتياجات بالمحافظة، وبالفعل يتم إعادة بناء بعض المنازل المتهدمة كليا»، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن المنازل التي تمت إعادة بنائها في الفترة المقبلة عقب استكمالها مباشرة.

وأوضحت «حياة كريمة» أن تلك الأعمال تتم بالتوازي مع استمرار توزيع عدد من صناديق الحماية الاجتماعية على أهالي القرى من المستحقين بمركز إدفو في 17 قرية هي (كلح القارة، نجع العرب، الصعايدة بحري، الرديسية، الفوزه، حاجر أبو خليفة، حاجر البلاليص، حاجر المتامية، الكرابلة، دوماريا، نجع هيكل، القنادلة، المويسات، الحمام، الحاجزيدان، السباعيه، الرتاج)، وبمركز دراو بقرى (نجع العبابدة، الرقبة، نجع ونس)، بالإضافة إلى 23 قرية بمركز كوم أمبو، و12 قرية بمدينة أبو سمبل منها (نلوة، السلام، عبد القادر، الخريجين، العبابدة، الزهور وغيرها ... ) بالتعاون ما بين مؤسسة حياة كريمة وبنك الطعام المصري وعدد كبير من المتطوعين في أسوان.

وكانت «حياة كريمة» وضعت اللافتة الأولى لإعلان بدء مشروع الصرف الصحي بقرية غرب أسوان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مبادرة «حياة كريمة» لقرية غرب أسوان ولقرى مركز ومدينة أسوان، موضحة أنه يتم حاليا تحديد أماكن محطات المعالجة والرفع بالقرية، حيث انطلق قطار «حياة كريمة» حاملًا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير من المصريين في الريف، فهو مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف منه أكثر من نصف سكان مصر، في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى التي قررت الدولة أن تغزوها للقضاء على الفقر بها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء.