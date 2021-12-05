انتهاء مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في قرية السلام بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن الانتهاء من جميع أعمال المشروعات المدرجة بقرية السلام بالوحدة المحلية ببني صامت بمركز بني مزار، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استهدفت 25 قرية بـ 9 وحدات محلية، وبلغ عدد المستفيدين نحو 264 ألف نسمة، بتكلفة 590.4 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ اليوم يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لافتتاح وتفقد المشروعات المنفذة بالقرية، ضمن المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة».

المحافظ يشكر الرئيس لاهتمامه بتطوير الريف المصري

وجه المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالمواطنين البسطاء في القرى والنجوع لوصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

افتتح المحافظ مدرسة التعليم الأساسي بقرية السلام والمقامة على مساحة 4200 متر مربع وبتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه، وتضم 22 فصل منهم 4 لرياض الأطفال، كما تفقد الأعمال المنفذة بالوحدة البيطرية تمهيدا لدخولها الخدمة على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 3 ملايين جنيه.

تابع المحافظ الأعمال المنفذة في قطاع الرصف والتي تضمنت 3 طرق وهي: السلام البحري من الصحراوي وحتى مدخل القرية، والسلام القبلي من الصحراوي وحتى المقابر، والسلام – العصيات وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف، بمسافة 5 كم متر بتكلفة 9 مليون جنيه.

رفع كفاءة شبكة الكهرباء بقرية السلام بتكلفة تصل لـ9 ملايين

كما تفقد المحافظ، انتهاء أعمال رفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية وشملت تغيير 4 محولات كهرباء، وتركيب 265 أعمدة إنارة، وصيانة 800 عمود كهرباء، وتركيب 250 كشاف، بتكلفة 8 مليون و700 ألف جنيه.

وشملت جولة المحافظ متابعة أعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه، وتركيب وصلات منزلية بإجمالي 155 وصلة، وإحلال وتجديد غرف المحابس بتكلفة مليون و275 ألف جنيه، وتنفيذ أعمال ترميم 40 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا ضمن برنامج «سترة» الذي تنفذه مؤسسة مصر الخير.

والتقى محافظ المنيا بعدد من المواطنين، حيث هنأهم بافتتاح المشروعات وطالبهم بالحفاظ عليها، كما استمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي تم تنفيذها في القرية.

وجرى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في يناير 2019، واستفاد من المرحلة الأولى 25 قرية بالمنيا وهي: الشيخ مسعود، كفر المغربي بالعدوة، أولاد الشيخ بمغاغة، جزيرة شيبة بأبو قرقاص، الشيخ عبادة بملوي، زعبرة بديرمواس.

وقرى: النصر 6، بنى وركان، العقلية، التحرير، طنبدي، السلام، النجاح، عزبة الخليل إبراهيم، الهمة 1، الوفاء، جبل الطير، الأمل، الكمال، جريس، الشيخ شبيكة، أبو قلته، دلجا، نزلة محمود، أبو خلقه، بتكلفة 590.4 مليون جنيه.

وأطلق الرئيس السيسي، المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي استهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل إلي 23 مليار جنية، ويستفيد من المشروعات الخدمية 2.970 مليون مواطن، لتحقيق جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.