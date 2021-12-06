ريم أحمد: سعيدة بعودتي للدراما بعد «ونيس» من خلال مسلسل «إلا أنا»

حققت الفنانة الشابة «ريم أحمد»، نجاحًا كبيرًا، خلال الأيام الماضية، من خلال مشاركتها في مسلسل «إلا أنا»، الموسم الثاني «حكاية طعم الدنيا»، بطولة إيمان العاصي، وذلك بعد عودتها إلى الدراما عقب غياب طويل منذ مشاركتها بدور «هدى»، في مسلسل «يوميات ونيس» برفقة الفنان محمد صبحي.

ريم أحمد: سعيدة بالعودة من خلال مسلسل إلا أنا

وعبرت الفنانة ريم أحمد عن سعادتها بالمشاركة في حكاية «طعم الدنيا»، قائلة: «كنت مبسوطة جدا إني أرجع بعد غياب في مسلسل ملمس مع الناس ومتشاف كويس زي مسلسل إلا أنا»، مشيرة إلى أن ترشيحها لدور «إيمان»، جاء من خلال المخرج المساعد تامر محمد مصطفى، وبعد لقائها للمخرج أحمد حسن وافقت على الفور للمشاركة في المسلسل.

«ريم أحمد» تعبر عن سعادتها بأحداث حكاية طعم الدنيا

وعن الفكرة العامة للحكاية أوضحت «ريم»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنها أُعجبت بتفاصيل الحكاية، وأنها تجسد جو أسري لطيف ولم تعتمد على المأساوية في الأحداث، قائلة: «عجبني الحدوتة من البداية وفكرة إنهم تناولوا دار الأيتام بشكل مبهج ومختلف، مش كئيب ومأساوي، وشعرت بجو أسري لطيف من خلال تجسيد قصة أكثر من بنت وكل واحدة فيهم مختلفة».

وأضافت: «أعجبني فكرة أن البنات عادي حظهم كويس وبيحبوا بعض ومتربيين كويس مع ماما وفاء، التي تقوم بدورها الفنانة القديرة حنان سليمان، ومرتبطين ببعض، وأنهم كبروا وفضلوا قاعدين في الدار عشان يساعدوا بقية البنات الصغيرة المتواجدات في الدار».

ريم أحمد: إيمان عصامية تريد الاعتماد على نفسها

وعن الشخصية التي تجسدها ضمن الأحداث، قالت ريم أحمد إن شخصية إيمان عصامية تحاول بناء نفسها بنفسها، كما أنها مستعدة للعمل في أي مهنة حتى إذا كانت ستعمل على سيارة لبيع الشاي في الشارع، مثل ما حدث في الحلقات الأولى من المسلسل.

كما أبدت إعجابها بشخصية «إيمان العاصي»، خلال أحداث المسلسل، قائلة: «عجبني شخصية إيمان العاصي إنها متربية في دار أيتام، ولكنها محامية شاطرة، ومعاها ماجيستير وبتحضر للدكتوراة».