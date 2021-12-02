الحلقة 5 من مسلسل «إلا أنا.. طعم الدنيا» دنيا تترك أمجد في حفل الخطوبة

يبحث الكثير من الجمهور عن ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل «إلا أنا» حكاية طعم الدنيا، بعد نجاح الحلقات السابقة من المسلسل وتصدره في كثير من الأحيان تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث على جوجل.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل إلا أنا بطعم الدنيا

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل إلا أنا حكاية طعم الدنيا بفوز دنيا «إيمان العاصي» بقضية الرافعي، ويقوم جميع المحامين في الشركة بتهنئتها، ثم يكشف الدكتور حازم «كمال أبو رية» أنه اتفق مع دنيا من أجل الكشف عن سارق ملف قضية الرافعي، وأنه اتهم ماجي «ناردين عبد السلام» التي تعمل معهم في المكتب، بسرقة الملف، ثم طردها.

وتشهد الحلقة أيضًا زواج شيماء «هاجر عفيفي»، من إبراهيم «محمد علي رزق» في السر حتى لا تعلم زوجته، وذلك بحضور والدتها، وأخيه.

وأمجد «إسلام جمال» يعترف بحبه إلى دنيا ويطلب يدها للزواج، وأقيمت حفل خطوبتهما بحضور أقاربهما، وأثناء الحفل قام أحد الحاضرين بسؤال دنيا عن تصميم فستانها، لترد دنيا قائلة إن إخوتها في الدار هم من قاموا بتنفيذه لها، فيقطع أمجد كلامها، ويقول لهم في دار الأزياء التي تتعامل معها دنيا، خوفًا من أن تقول إنها تعيش في دار أيتام، فتحزن دنيا وتقرر ترك الحفل والمغادرة، وتخرج وهي تبكي.

موعد عرض مسلسل إلا أنا طعم الدنيا

تُعرض حكاية «طعم الدنيا»، من مسلسل «إلا أنا»، يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا على شاشة قناة dmc، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهراً.

أبطال حكاية طعم الدنيا

حكاية طعم الدنيا هي الحكاية السابعة من سلسلة حكايات مسلسل إلا أنا الموسم الثاني، وهي من بطولة الفنانة إيمان العاصي، كمال أبو رية، إسلام جمال، محمد علي رزق، حنان سليمان، ريم أحمد، هاجر عفيفي، أحمد والي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما.