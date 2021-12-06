بروتوكول تعاون بين «علوم حلوان» ومعهد بحوث البترول

وقعت كلية العلوم جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مشترك مع معهد بحوث البترول المصري؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الجهتين، الذي يأتي تفعيلا لمفهوم المشاركة والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وقع البروتوكول الدكتور عماد أبوالدهب عميد كلية العلوم بحلوان، والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول.

شهد توقيع البروتوكول الدكتورة منى عبد الرحمن عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور جمال مهدى رئيس قسم الكيمياء، الدكتور أيمن موريس رئيس قسم الجيولوجيا، الدكتور محمد عبد الرؤوف رئيس الادارة المركزية للأمانة العامة بالمعهد، الدكتورة نيرمين حفني رئيس معمل التكرير بالطرق الطبيعية وأستاذ البتروكيماويات المنتدب بكلية العلوم جامعة حلوان.

تحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، أن الجامعة دائما تحرص على عقد الاتفاقيات التي تستهدف تحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع، وتتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق التنمية .

من جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، أهمية البروتوكولات في تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، موضحا أن التعاون تضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى تبادل الكوادر العلمية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.