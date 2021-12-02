طلاب جامعة حلوان في زيارة لـ«إيديكيس 2021».. إشادة وحوارات واستفسارات

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، زيارة لمعرض «إيديكس 2021» الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، والمُقام بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات.

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان يشيد بالمعرض: هذا ما عهدنا لمصرنا الحبيبة

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر البناء بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة حلوان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أجريت الزيارة تحت رعاية ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وريادة حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأشاد ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بجهود الدولة المصرية في تنظيم معرض دولي بهذا الحجم، وهو الأهم في مجال التسليح، يشمل أجنحة لعرض الشركات لمختلف أنواع الأسلحة، قائلًا: «هذا ما عهدنا لمصرنا الحبيبة».

70 طالبًا وطالبة يحاورون المشاركين ويستفسرون عن المعروضات

وشارك في الزيارة 70 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وقد شاهد الطلاب خلال الزيارة معروضات الدول المختلفة فى ثلاث أجنحة للتعرف على أنواع الأسلحة والمعدات (برية - بحرية - جوية - دفاع جوي) وقدراتها ومدى تطورها، وأجريت حوارات مع جنسيات مختلفة مشاركة في المعرض، كما استفسر الطلاب عن بعض المعروضات.