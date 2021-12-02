جامعة حلوان تعلن نتائج انتخابات اتحادات الطلاب.. «على السيد» رئيسا

اختتمت جامعة حلوان، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، اليوم، بإعلان اسم رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة في الانتخابات التي تمت تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف راشد محمد عصام، مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

علي السيد رئيسا لاتحاد طلاب جامعة حلوان

وقال الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إن المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية، تأتي انعكاساً لوعي الطلاب بحقوقهم في اختيار من يمثلهم بحرية تامة، مؤكدا ثقة إدارة الجامعة الكاملة في قدرة أبنائها أعضاء الاتحاد على تحقيق كل ما يصب في مصلحة زملائهم، وتمثيل جامعتهم في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الاتحاد سيعمل على دعم الأنشطة الأكاديمية والأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب وتبادل الخبرات، موضحا أن اتحاد الطلاب هو قناة الربط بين طلاب الجامعة وإدارة الجامعة وكلياتها، وفى نهاية كلمته هنأ اتحاد طلاب الجامعة ومن ساهم في إتمام العملية الانتخابية لتخرج بصورة مشرفة.

مهدي: الطلاب يختارون من يمثلهم بحرية تامة

وأكد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة لديها ثقة في قدرة طلابها على خوض هذا العرس الديموقراطي وتلك التجربة الديمقراطية وخروج العملية الانتخابية على الوجه الأكمل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة فوز الطالب علي السيد، بالفرقة السادسة كلية الطب، بمنصب رئيس الاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد، الطالبة يارا هاني، بالفرقة الرابعة بكلية التربية، كما فازت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان بجميع المقاعد في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022.

وفي نهاية جولة الانتخابات تقدم الطالب علي السيد رئيس اتحاد جامعة حلوان للعام الجامعى 2021-2022 بالشكر لزملائه على ثقتهم ودعمهم، مؤكدا وعده أنه لم ولن يتهاون في المطالبة والسعي لأي حق من حقوق طالب من طلاب هذا الكيان الذي شرف بتمثيله، وسيظل دائمًا على العهد الذي جاء من أجله ألا وهو العمل الخدمي، موضحا أن قوام الجامعة هو طلابها .

وتوجهت الطالبة يارا هانى نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالشكرا لمسئولي الأنشطة الطلابية برعاية الشباب على تفانيهم في عملهم و تقديم كل ماهو مفيد ومساعدتهم في إبراز أهمية الأنشطة الطلابية .

وتشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا.