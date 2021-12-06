انطلاق فاعليات جوائز البحث العلمي للتصنيع الغذائي الأربعاء المقبل

تنطلق الأربعاء المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري، فاعليات حفل جوائز البحث العلمي بمجالات التصنيع الغذائي، الذي تحتضنه كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، والجمعية العلمية للصناعات الغذائية، بمشاركة الدكتور محمد بهي الدين محمد، عميد كلية زراعة الاسكندرية، ويوسف محمود ربيع رئيس مجلس إدارة مجموعة دريم مشرق، والدكتور تيسير أبو بكر رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، بالإضافة إلي 26 فائزا ممثلين عن مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحوث العلمية في مجال تطوير التصنيع الغذائي بمصر.

جائزة البحث العلمي تستهدف منتجات صحية مبتكرة

وقال الدكتور محمد محمود يوسف، نائب رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، إن جائزة البحث العلمي تستهدف إنتاج منتجات صحية مبتكرة تحافظ على صحة وسلامة المصريين، من خلال تطبيق أفضل رسائل الماجستير والدكتوراة في التصنيع الغذائي على مستوى الجامعات والمعاهد العلمية في مصر.

ووفقا لبيان صحفي، كشف«يوسف»، إضافة جائزة جديدة للابتكار في إنتاج منتجات غذائية ومشروبات جديدة بشرط أن تكون صحية ومفيدة ومبتكرة، وتقدم لجائزة الابتكار وحدها 16 فكرة إنتاجية جديدة في مجال الأغذية الصحية، فيما بلغ عدد الابحاث المشتركة في جوائز البحث العلمي 106، تمثل جميع فروع الجائزة.

وأشار إلى فوز الأبحاث المنشورة بالمجلات العلمية العالمية لباحثين مصريين، ومنها أبحاث لمنتجات تحتوي على مركبات نشطة حيويا ومضادات للأكسدة تحافظ على صحة الإنسان من أمراض القلب والسرطان مع استخدام تقنيات جديدة بالنانوتكنولوجي.

استغلال مخلفات التصنيع الغذائي.. ضمن الأبحاث الفائزة

وأكد أن تلك المركبات التي تستخدم تقنيات جديدة يمكن وضعها في كبسولات لتناولها مباشرة عن طريق الفم لتحافظ على صحة الإنسان من كافة الأمراض الخطرة، ومخاطر الشيخوخة المبكرة.

فيما تناولت الأبحاث الفائزة، وفقا لـ«يوسف»، مخاطر الشوارد الحرة الناتجة عن ملوثات الماء والهواء والتدخين والغذاء، بالإضافة إلي الضغوط العصبية على الصحة العامة وإمكانية استخدام المركبات الصحية المتطورة لمواجهتها، بالإضافة إلي أن أحد أهم الأبحاث الفائزة بالنسخة الثالثة من الجائزة تناولت استغلال مخلفات التصنيع الغذائي مثل قشور العنب والموالح «البرتقال واليوسفي»، في إنتاج مركبات مهمة للصحة والجسد تستخدم في تصنيع المربات والجيلي والمستحضرات الطبية، وهى من المواد الخام التي تستوردها مصر بمئات الملايين سنويا من الخارج ويمكن توفيرها بتطبيق تلك الأبحاث بمعامل شركات الغذاء الكبرى في مصر.

ولفت إلى أن جوائز الإبتكار فاز بها بحث لإنتاج منتجات حلوى جديدة منخفضة السعرات الحرارية وتفيد النظام الصحي المتكامل للإنسان، وأخرى لتقوية الألياف الغذائية لحماية المصريين من سرطان القولون، وتساعد على خفض نسب الكولوسترول الضار وترفع نسب الكولسيترول الجيد، حيث ركزت كل الأبحاث الفائزة على فائدة المركبات النشطة واستخدمت أهم وسائل النانوتكنولوجي، وهو ما يتمشى مع اتجاهات التصنيع الغذائي الحديث بالعالم الآن.

جدير بالذكر، أن جوائز البحث العلمي واستمرارها للعام الثالث علي التوالي تؤكد أهمية الربط بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية والصناعية الكبرى، والتي تأتي من خلاف فكر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الكبرى وأيضا مع الجامعات المصرية مثل جامعة الاسكندرية التي تحتضن هذا الحدث سنويا .