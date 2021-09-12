رئيس غرفة الصناعات الغذائية: ندعم جهود منصة «جسور»

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أول ندوة إلكترونية بالتعاون مع شركة «جسور» النصر للتصدير والاستيراد سابقًا، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام للتعريف بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية.

وجرى إطلاق الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بحضور مساعد وزير قطاع الاعمال العام ومسؤولي تطوير الاعمال والخدمات اللوجستية بالمنصة وعدد كبير من ممثلي الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.

تنمية الصادرات

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إنَّ الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على الشراكة والتعاون مع شركة جسور في جهودها المبذولة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات، مبينًا أنَّ الغرفة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني اللازم لأعضائها للتعريف بالمنصة والإستفادة من كل الخدمات المقدمة بهدف خلق الفرص الاستثمارية والتجارية ونفاذ اكبر للمنتجات الغذائية للأسواق الواعدة والمستهدفة في خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

التجارة الإلكترونية

ونوه الجزايرلي، إلى أنَّ التجارة الإلكترونية تعد من أهم الآليات والاتجاهات الترويجية الحديثة للمنتجات المصرية، وتوحيد الجهود للتغلب على التحديات اللوجيستية التي تواجه التصدير والتجارة البينية مع العالم وخاصة في أسواق أفريقيا وأمريكا الجنوبية، نظراً لارتفاع تكاليف الشحن ومخاطر التجارة وتأمين الصادرات وبالتالي تعبر وسيلة تسويق جيدة لتوصيل الصناعات الغذائية ونفذها بشكل أكبر الي الأسواق في العالم.

أما فريق عمل منصة «جسور»، أوضح خلال الندوة خطوات التسجيل والإنضمام للمنصة، مع تأكّيد أنَّ عرض المنتجات في الكتالوج الإلكتروني مجانًا ويقتصر على المنتجات المصرية المصنعة في مصر ولا يطبق على الشركات التجارية التي تستورد المنتجات نهائية الصنع لإعادة تصديرها.

منصة «جسور»

فريق العمل لفت إلى أنَّه يتمّ توفير أقصى حماية للعملاء والتحقق من جدية الطلبات والطرف الآخر حيث يشمل تسجيل الشركات الأجنبية من المستوردين في كتالوجات الأفرع في الخارج، وتجري فرق العمل بكل دولة عمليات التأكد من صحة وسلامة المنتجات وجدية التعامل والمستندات القانونية.

كما تمّ شرح كيفية تسجيل الشركات بالكتالوج الإلكتروني والدخول إلى المنصة الإلكترونية وكيفية الاطلاع على الفرص التصديرية وإجراء طلب استيراد الخامات بجانب الخدمات اللوجستية وتأمين البضائع ضد مخاطر التجارة والتصدير.

العمليات المالية

فيما قالت داليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام، إنَّه يتمّ حاليًا توسيع الشبكة المصرفيه لضمان العمليات المالية والالتزامات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير وتوفير الخدمات التأمينية المتعلقة بضمان الصادرات.

وبدوره، أوضح محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، في ختام الندوة، أنَّ الغرفة ستوفر الدعم اللازم من خلال كل وسائل الاتصال لديها لضمان التمثيل الجيد لقطاع الصناعات الغذائية وانضمام أكبر عدد من الشركات الاعضاء للتسجيل وعرض منتجاتهم في المنصة، حيث يعد القطاع من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية.

ونوه «البسيوني»، إلى التواصل المستمر للغرفة في بناء شراكة قوية مع منصة جسور ومقدمي الخدمات المصرفية واللوجستية والتأمينية لضمان تعريف أعضاء الغرفة بكل الخدمات المقدمه وضمان استفادتهم الاستفادة القصوى منها.