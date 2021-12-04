مشاركون بورشة عمل عن «دور البحث العلمي في التنمية»: أرسلنا خبراء تدريب لإفريقيا

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم ورشة عمل تحت عنوان «دور البحث العلمي بمصر في تنمية المجتمع على المستوى القومي والإفريقي»، وذلك ضمن فعاليات مشاركة مصر المستمرة في معرض إكسبو دبي، الذي يمتد من 1 أكتوبر حتى 31 مارس.

جاء ذلك بمشاركة ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وولاء شتا المدير التنفيذي لصندوق العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ومحمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، وعماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.

تصنيع فارغة محرك سيارة ضمن خطة تصنيع سيارة مصرية بنسبة 100%

تضمنت الورشة استعراضًا لمساهمة البحث العلمي في تطوير الصناعة المصرية وزيادة الناتج المحلي وتنمية المجتمع، حيث قدم عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أمثلة متنوعة لنجاحات المركز في نقل وتوطين التكنولوجيات المختلفة وبناء القدرات بالعديد من القطاعات الصناعية ومنها النجاح في تصنيع فارغة محرك سيارة ضمن خطة تصنيع سيارة مصرية بنسبة 100%، بالتعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات ووزارة الإنتاج الحربي، وجامعة القاهرة وإحدى الشركات بالقطاع الخاص.

وقدم عبد المنعم البطاحجي، وأميمة القاضي، وشيماء الحداد ممثلين عن المركز عرضًا للدعم الفني الذي يقدمه المركز في تصنيع قطع غيار بتكنولوجيات مختلفة مثل تكنولوجيا السباكة، وتكنولوجيا المساحيق، والنمذجة السريعة، ودعم أعمال الصيانة الاضطرارية والوقائية لمعدات المصانع بما يقلل من فترات التوقف لهذه المعدات، وكذلك أعمال التفتيش كطرف ثالث للتأكّد من جودة المعدات المصنعة بما يضمن إطالة عمرها الافتراضي، ومنها مشاركة المركز مع الشركات اليابانية المصنعة لكوبري السويس «كوبري السلام» خلال فترة إنشائه وحصوله على شهادة تقدير وزارة النقل لدوره في هذا المشروع القومي.

كما لفت التقرير، إلى مشاركة المركز في إعداد الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل، حيث نفذ المركز برامج تدريب في مجالات تصنيع مختلفة بحضور مهندسين من دول إفريقية مختلفة، وإرسال خبراء مصريين لتنفيذ برامج تدريب بالدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل.

تدريب أكثر من 1000 مهندس من أكثر من 30 دولة إفريقية

وتمّ حتى الآن تدريب أكثر من 1000 مهندس من أكثر من 30 دولة إفريقية، وتقديم الدعم لطلبة الماجستير والدكتوراه من دول حوض النيل من خلال الإشراف المشترك واستضافتهم بالمركز لفترات شهرين إلى 3 أشهر، واستضافة كوادر جامعية لهذه الدول للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية في مصر.

وشملت فعاليات الورشة حلقة نقاشية بمشاركة رؤساء المراكز والهيئات البحثية حول كيفية تقوية وتوطيد العلاقة بين البحث العلمي والصناعة، أدار الحلقة أحمد عثمان الرئيس السابق للمجلس العالمي للصناعات الصغيرة.

وأوضح ولاء شتا المدير التنفيذي لصندوق العلوم والابتكار والتكنولوجيا، خطة الصندوق لدعم الباحثين ماليًا لتشجعيهم على نشر أبحاثهم بمجلات عالية الجودة (Q1,Q2).

وأوضح عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات أن الوزارة بدعم من القيادة السياسية وافقت على تخصيص 60 فدانا توسعات للمركز، مشيرًا لخطة المعهد لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص فى المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.