«الداخلية» تضبط أطراف مشاجرة «سوق السمك» ببورسعيد.. ظهروا في فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو، انتشر عبر تطبيق «واتس آب»، وتضمن نشوب مشاجرة بداخل سوق السمك، بمنطقة العرب بمحافظة بورسعيد، بين مجموعة من الأشخاص، ويحمل بعضهم أسلحة بيضاء دون التعدي بها.

ضبط طرفي المشاجرة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، من تحديد طرفي المشاجرة وتبين أنهما «طرف أول» (3 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرتي قسمي شرطة «الضواحي– المناخ») ، و«طرف ثان» (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة الضواحي).. حيث نشبت المشاجرة إثر وجود خلافات بين الطرفين على قيمة أحد المحال بالسوق، ملك أحد الأشخاص من الطرف الثاني، والمزمع بيعه لشخصين من الطرف الأول منذ حوالي شهر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الطرفين، وأمكن ضبطهم جميعا، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة ووقوع المشاجرة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.