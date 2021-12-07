إجراءات تطعيم طلاب إعدادي وثانوي بلقاح كورونا

اتخذت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، خلال اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، قرارا بالموافقة رسميا، على تطعيم الأطفال من 15 عاما حتى عمر 12 عاما بلقاح فايزر، كما قررت منذ شهر تطعيم الطلاب ممن هم أقل من 18 عاما، وبدأت وزارة الصحة، التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح فايزر منذ الشهر الماضي ويستمر حتى شهر ديسمبر الجاري، حيث من المقرر إضافة أيقونة خاصة للأطفال على موقع الصحة.

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إجراءات تطعيم الطلبة باللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى، ووزارة الصحة ومحافظة القاهرة، ونستعرض في النقاط التالية إجراءات المديرية لبدء تطعيم الطلبة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما يقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، إجراءات تطعيم الطلاب في الصفوف الإعدادية والثانوي، وأبرز شروط تطعيم الأطفال بجرعات لقاح كورونا فايزر، وفق وزارة الصحة:

إجراءات تطعيم طلاب الإعدادي والثانوي

يتم التطعيم من خلال لجنة التأمين الصحى.

يجب الموافقة الكتابية لولي الأمر على النموذج الذي أعدته وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي.

يقوم المسؤولون بالمدارس على توزيع النموذج مسبقا على طلبة تلك الفئة العمرية المقرر تطعيمها.

تتوجه الفرق الطبية للمدارس بعد التنسيق مع المديرية.

يتم موافاة اللجنة الطبية بأعداد الطلبة وأسرهم الراغبين في التطعيم.

ينبغي على الطلبة وأسرهم التسجيل قبل تلقي التطعيم، خاصة للفئة العمرية الأكثر عرضة للمضاعفات وانتشار العدوى.

شروط تطعيم الأطفال بجرعات لقاح كورونا فايزر

ويتطلب الحصول على لقاح كورونا «فايزر» إقرار ولي الأمر حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، أن ذلك الأمر شرط حصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا على لقاح فايزر، مؤكدا أنه لن يتم التطعيم دون موافقة ولي الأمر.