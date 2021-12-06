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مصادرة 179 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالغربية

كتب:

أحمد فتحي
01:09 م | الإثنين 06 ديسمبر 2021
الطب البيطري بالغربية:مصادرة 179 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة

الطب البيطري بالغربية:مصادرة 179 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة

شنت مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم، حملة مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ما أسفرت عن مصادرة 179 كيلو لحوم ودواجن، من بينها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مجهولة البيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، ومطروحة ومتداولة في الأسواق بطنطا وزفتى.

حملات لمصادرة اللحوم والدواجن الفاسدة 

وكلف الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، مساعديه، بتشكيل لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارة البيطرية بندر طنطا ومركز زفتى، لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى حى أول طنطا ومركز زفتى.

كما أسفرت جولة اللجنة عن ضبط 179 كيلو لحوم متنوعة ودواجن، من بينها غير صالحة للاستهلاك الأدمى وأخرى مجهولة البيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك ،وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها.

كما تحرير 5 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات بطنطا وزفتى، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

من ناحية أخري تحرر 14 محضرا مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز زفتى.

تحرير 14 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز زفتى، وحررت 14 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتي الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

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