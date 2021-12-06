إصابة 17 شخصا في تصادم ميكروباص بسيارة نصف نقل بكفر الشيخ

أصيب 17 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، على طريق «أريمون- العمدان» بمركز كفر الشيخ، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، ورُفعت حالة الطوارئ باستقبال المستشفى لإسعاف المصابين.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة إخطارا، يفيد بوقوع حادث على طريق «العمدان- أريمون»، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين 17 شخصا، بينهم طفل 5 سنوات، وهم محمد هاشم صبحي، 18 عاما، وأماني عباس شعبان، 18 عاما، وأميرة أحمد حسن، 18 عاما، ومحمد سعيد عبدالخالق، 45 عاما، وماهر طارق عبد الرحمن، 25 عاما، وأميرة إسماعيل مختار، 35 عاما، والسيد السيد بسيوني، 45 عاما، وأسماء اسماعيل محمد، 18 عاما، ومحمد إبراهيم صلاح، 18 عاما، وأسماء مسعد، 18 عاما، وملك علي فوزي، 18 عاما، وهدى هاني عطية، 18 عاما، وموسى حسن موسى، 18 عاما، وأحمد إبراهيم الشافعي، 21 عاما، وبشرى نبيل الشافعي، 21 عاما، وعنايات محمد، 18 عاما، وماهر طارق 5 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب السيد بسيوني، 35 سنة، بكسور، وجميع المصابين من قرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم.

خروج 10 مصابين من المستشفى

وخرج 10 من المصابين من المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم واستقرار حالتهم، بينما لايزال يخضع 7 مصابين للعلاج بالمستشفى، ومن المقرر إجراء جراحات لبعضهم حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه ارتجاج وكسور.