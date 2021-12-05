خسائر فادحة لـ«بيتكوين» بسبب «أوميكرون»: هذا سعر العملة الإلكترونية

تسبب الخوف من انتشار فيروس «أوميكرون»، المتحور الجديد من فيروس كورونا، في خسارة فادحة لعملة البيتكوين، تجاوزت قيمتها 10 آلاف دولار، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد تسبب الخوف من تفشي وباء جديد، والذي بسببه بدأت بعض الدول الأوروبية في العودة إلى إغلاقات جزئية، في موجة بيعية بين مستثمري عملة «البيتكوين».

42 ألف للعملة المشفرة الأكثر تداولًا.. بتراجع 19%

وفقدت العملة المشفرة نحو 10 آلاف دولار من قيمتها، بنسبة انخفاض وصلت إلى 19%، لتسجل 42 ألف دولار، وذلك بنهاية التعاملات.

فيما تقلصت خسائر العملة المشفرة الأكثر تداولاً، البيتكوين، خلال تعاملاتها المسائية اليوم الإثنين، ليتم تداولها عند مستوى 49.4 ألف دولار.

وتأثرت العملة المشفرة المنافسة للبيتكوين، «الإيثريوم»، كذلك من موجة الذعر، لتسجل تراجعًا بنسبة 17.4%، تليها عملة الـ«بينانس كوين» والتي انخفضت بنسبة 11%.

وبحسب «الإندبندنت»، فإنَّ سوق العملات الرقمية قد تأثر بشدة خلال الأسابيع الماضية من الضغوط البيعية للمستثمرين، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد من فيروس كورونا يمثل خطرًا متصاعدًا للغاية على مستوى العالم، وأنَّ لقاح كورونا قد لا يفيد أو يجدي معه، وذلك في بداية ظهوره.

العالمية تقلل مخاوف المتحور الجديد

ورغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية، بأنه لا يوجد أية وفيات بسبب الإصابة من المتحور الجديد، إلا أنها وجّهت رسالة للعالم بأنه لا داعي للذعر، إلا أنَّ المخاوف لا زالت مستمرة.

فيما أعلنت أيضًا، منذ 3 أيام، عن انتشار فيروس «أوميكرون» في 27 دولة، من بينها دولتان عربيتان، وذلك بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.