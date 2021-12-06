أوروبا تواجه أوميكرون بالتطعيم الإجباري.. ذعر وقيود (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أوروبا تواجه أوميكرون بالتطعيم الإجباري»، حيث كانت البداية من رئيس المفوضية الأوروبية التي طالبت بالعمل على بدء المناقشة حول التطعيم الإجباري، مشيرة إلى أنَّ نحو 150 مليون أوروبيًا لم يتلقوا تحصينا ضد جائحة كورونا.

ذعر في القارة الأوروبية بعد انتشار أوميكرون

القارة الأوروبية تعيش الآن ذعرًا كبيرًا بعد انتشار متحوّر أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، وبعد أن أصبحت أوروبا بؤرة جديدة لانتشار المتحوّر مع ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس، وهو ما فتح باب النقاش حول التطعيم الإجباري من جديد في بعض الدول الأوروبية.

نهاية الوباء مسألة خيار في تلقي اللقاح

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنَّ نهاية الوباء ليست مسألة حظ، إنما هي مسألة خيار في الحصول على اللقاح، وفي فرنسا تمّ التشديد على تطبيق قرار منع دخول أي موظف إلى مكان عمله إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية «pcr» كل 3 أيام وعلى نفقته الخاصة.

سلسلة قيود على غير الملقحين في إيطاليا

وفي إيطاليا، أمرت الحكومة بسلسلة من القيود على الأشخاص غير الملقحين وأمر مرسوم جديد هذا الأسبوع بجعل التطعيمات إجبارية لموظفي وكالات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والمدارس، وفي ألمانيا يستعد نواب للتصويت على مشروع التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الأمريكي، أمس الأحد، إنَّه في الوقت الذي ينتشر فيه المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون، في أنحاء البلاد، تشير تقارير أولية إلى أنَّه ربما يكون أقل خطورة من متحور دلتا الذي يواصل التسبب في زيادة الإصابات التي تحتاج لعلاج بالمستشفيات.