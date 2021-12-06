جنايات الإسماعيلية تستمع لأقوال شهود أسرة السفاح.. والمتهم يقبل يد أمه

طالب محامي الدفاع عن المتهم عبدالرحمن نظمي والشهير بـ«عبدالرحمن دبور»، والمعروف إعلاميا باسم «سفاح الإسماعيلية»، خلال جلسة انعقاد محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، بحضور أفراد أسرته كشهود إثبات، وهم أمه أمل عبد الهادي حسن، وشقيقه المتهم، وسط حالة من الانهيار والبكاء انتابت المتهم حال مشاهدته أفراد أسرته، حيث أخذ يقبل قدميها ورأسها أمام الحاضرين بالجلسة.

ووجه محامي المتهم لوالدته سؤالا بشأن توقيت تعاطيه مخدر الشابو، وما إذا كانت هناك أعراض ظهرت عليه جراء إدمانه ذلك العقار المخدر، فردت الأم بقولها «ابني كان غير طبيعي، وشبه مسحور له، بسبب تعاطيه العقار المخدر».

كما سأل محامي الدفاع شاهد الإثبات التاسع أسماء نظمي، شقيقة المتهم، عن تناول شقيقها للعقار «شابو» المخدر، فردت قائلة «أخويا جسمه وأفعاله بدأت تتغير، ودخلناه مصحه للعلاج من الإدمان، ومكنش فيه إمكانيات مادية لتحمل تكاليف علاجه».

وعُقدت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشار ولاء مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران ثاني جلسة لمحاكمة عبدالرحمن نظمي الشهير بـ «عبدالرحمن دبور»، والمعروف إعلاميا باسم «سفاح الإسماعيلية» .