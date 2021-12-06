خريطة لجان الفتوى بـ«وعظ أزهرية القليوبية».. 7 مقار منعا للتزاحم

أعلنت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، تخصيص عدد من اللجان الفرعية بمختلف أنحاء المحافظة للجان الفتوى والوعظ بجانب اللجنة الرئيسية بمقر المنطقة بمنطقة الفلل بالعاصمة بنها، تخفيفا عن المواطنين، ونظرا للظروف الحالية في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك للتخفيف عن المستفتين من عناء السفر والتنقل.

«الوطن» تستعرض خريطة لجان الوعظ والفتوى بأزهر القليوبية الجديدة، بعد إضافة مقار جديدة لها بمدن المحافظة، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

اللجان الرئيسية والفرعية لمنطقة وعظ القليوبية

وحددت منطقة وعظ القليوبية بالمنطقة الأزهرية المقرات الرئيسية للجان الفتوى الرئيسية والفرعية على مستوى محافظة القليوبية كالتالي:

- المقر الرئيسي في منطقة وعظ القليوبية: مركز بنها الفلل بجوار مسجد ناصر على كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة.

- مركز القناطر الخيرية: معهد فتيات حسن أبو بكر، التقسيم السياحي، بجوار شركة الكهرباء.

- مركز كفر شكر: معهد فتيات كفر شكر الإعدادي الثانوي، بجوارمجلس مدينة كفر شكر.

- مركز قليوب: معهد قليوب الإبتدائي رقم 1 بجوار مسجد العوام قليوب البلد.

مركز طوخ: معهد طوخ الابتدائي شارع العيد أمام سنترال طوخ.

- مركز شبين القناطر: معهد فتيات كفر شبين الإعدادي بمدخل البلد، شارع الورشة.

- مركز الخانكة: معهد فتيات أبوزعبل، داخل مجمع المدارس بجوار الوحدة المحلية.

خط ساخن للرد على الفتاوى تليفونيا

وكشفت منطقة وعظ الأزهر بالقليوبية، في بيان لها، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السبب الرئيسي في هذه الخطوة هو التماشي مع الظروف الحالية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والعمل على تخفيف الأعباء على المستفتين من عناء السفر والتنقل، وذلك بالتعاون مع أعضائها الكرام، كما أضافت رقم الهاتف للرد السريع على الاستفسارات الشرعية على رقم (0133236869).