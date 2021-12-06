«بلاستيك بنك»: مصر حققت تقدما كبيرا في ملف إعادة تدوير المخلفات

قال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمؤسسة «بلاستيك بنك»، العالمية في مصر، إن «بلاستيك بنك»، تستهدف إعادة تدوير جمع المخلفات وحسن استخدامها، بجانب توفير فرص عمل وتشغيل لجامعي القمامة وربطهم بقاعدة بيانات إلكترونية موحدة، مقابل الحصول على حوافز مالية من قبل البنك.

وأضاف «القاضي»، خلال مؤتمر صحفي شاركت فيه «الوطن»، عبر تطبيق زووم، أن هدف بلاستيك بنك هو المحافظة على البيئة من خلال إعادة استغلال الموارد وحفظ حقوق الأجيال القادمة في الحصول على بيئة نظيفة، ووقف تلوث المنتجات البلاستيكية للبيئة.

القاضي: جمعنا 150 مليون زجاجة قبل رميها في النيل

وردا على سؤال «الوطن»، أكد أن البنك قام بتجميع 150 مليون زجاجة بلاستيكية قبل التصرف فيها بإلقائها في مياه النيل، وهناك 600 جامع للقمامة يتبعون المؤسسة ويعملون في جمع المخلفات بخمس محافظات، ولديهم محافظ إلكترونية للحصول على حوافزهم بشكل دوري.

وتوقع مضاعفة أعداد القمامة البلاستيكية التي يتم تجميعها مقارنة بالعام الماضي، موضحا التوسع خلال العام المقبل في محافظات الصعيد، حيث أصبح هناك طلب مرتفع بشكل ملحوظ مؤخرا على البلاستيك الذي يتم إعادة تدويره بسبب قرب مصر من الأسواق المختلفة.

وأشار «القاضي»، إلى أن متوسط أجر جامع القمامة يختلف من محافظة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن نوعية المخلفات التي يجري جمعها، تحدد طبيعة وحجم الحوافز المالية التي يحصل عليها بشكل إلكتروني عبر محافظهم الإلكترونية، موضحاً أن المخلفات التي يتم جمعها تسمى «المخلفات الاجتماعية».

«مصر» حققت تقدما في ملف إعادة التدوير

وأوضح أن «مصر»، تقدمت كثيراً في ملف إعادة التدوير، وساعدها في ذلك قربها الجغرافي من الأسواق التي تشهد طلباً مرتفعاً على البلاستيك المعاد تدويره، وشهدت مصر طفرة كبيرة في هذا المجال، موضحاً أن العام المقبل سيشهد زيادة في حجم المخلفات التي يتم جمعها بالإضافة إلى انضمام الكثير من الأفراد للنشاط.