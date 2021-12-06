مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية جنود الاحتلال بآخر أيام عيد الأنوار اليهودي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الأخير من «عيد الأنوار» اليهودي، الذي بدأ الشهر الماضي ويستمر تسعة أيام، وتزداد خلاله اقتحامات المستوطنين للمسجد.

المستوطنون اقتحموا باحات المسجد الأقصى

وقال شهود عيان إن المستوطنين الذين تجاوز عددهم 200 مستوطن كان من بينهم طلاب من المعاهد اليهودية واقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، وسط تلقيهم شروحات عن «الهيكل المزعوم».

شرطة الاحتلال تنتشر على بوابات المسجد لحماية المستوطنين

وأضاف الشهود إن عناصر شرطة الاحتلال انتشرت على بوابات المسجد، وفي باحاته، وفي أنحاء البلدة القديمة؛ من أجل توفير الحماية للمقتحمين.