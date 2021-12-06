«علي جمعة»: الفساد جزء من جانب الشر فى الإنسان ولن ينته ومقاومته واجبة

قال الدكتورعلي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تحاصر الفساد، عبر عدة آليات أولها تحديد مفهومه، لافتا إلى أن الكثير من الناس يحررون مفهوم الفساد، مشيرا إلى تحليل الفرق بين الرشوة والهدية وربطها بالمكان والموعد.

التوعية بالفساد تساهم في مقاومته

وأشار إلى أن التوعية بالفساد تساهم في مقاومته، ويدخل الخطاب الديني والأخلاقي لمحاصرة الفساد، ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تضع هذا الأسلوب، مؤكدا أن مصر الخير صممت برنامج «قيم وحياة»، وبدأ مشروع قيم وحياة مبادرات لتعاون الشباب على البر والتقوى والقضاء على مظاهر الفساد وذلك منذ 5 سنوات على مستوى 27 محافظة، كما تم وضع معايير للنجاح والمحاسبة، وهذا الشئ ممكن أن يحاصر الفساد.

الفساد جزء من جانب الشر فى الإنسان

وتابع: «يجب علينا أن نعلم أن الفساد جزء من جانب الشر في الإنسان، وليس هناك ما يسمى بـ(قضينا على الفساد)، والفساد لن ينتهى مثل المرض والمعصية، رغم أنها سلبية، ولابد من التعامل معه لأن مقاومة الفساد كأحب الأعمال إلى الله» .

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 2022 عام منظمات المجتمع المدني، جاء بناء على الدور الذي تقوم به الجمعيات، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل بصمت وحيادية، مشيرا إلى أن العقوبة دائما في السابق كان تقع على كاهل الصغار ولكن بعد تولى الرئيس السيسي، أصبحت هيئة الرقابة الإدارية لا تفرق بين وزير وموظف صغير، والجميع سواء أمام المحاسبة.

جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته».