اتحاد الجمعيات الأهلية: الفساد ظاهرة عالمية

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن 2022 عام منظمات المجتمع المدني، جاء بناء على الدور الذى تقوم به الجمعيات، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل بصمت وحيادية، مشيرا إلى أن العقوبة دائما في السابق كان تأتى للصغار ولكن بعد تولى الرئيس السيسي، أصبحت هيئة الرقابة الإدارية لا تفرق بين وزير وموظف صغير، والجميع سواء أمام المحاسبة.

الفساد ظاهرة عالمية

وأضاف «عبد القوى» رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الفساد ظاهرة عالمية، ويعنى إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، وسببها الفقر والبطالة وقلة الرواتب، لذلك يتم العمل على تجفيف منابع الفساد.

الفساد يؤدى إلى عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع تكلفة الخدمات

ولفت «عبد القوى» إلى أن الفساد يؤدى إلى عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك أسباب سياسية للفساد تتمثل في فساد البعض، والوساطة وانتشار المحاباة وضعف الرقابة، وعدم ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمسائلة.

وأكد «عبد القوى» أن هناك أسباب تشريعية فالفساد يتمثل في كثرة التشريعات وعدم تنقيتها وعدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات، تسبب في حدوث العديد من المعلومات المغلوطة في المجتمع دون رقيب حقيقي مما صدر لوجود العديد من الشائعات.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مصر تستضيف يوم 13 ديسمبر مؤتمر دولي لمكافحة الفساد بدعوة من الرئيس السيسي، مؤكدا أن المؤتمر يحمل فى طياته رسائل أهمها اعتراف منظمة الأمم المتحدة بأن مصر أخدت خطوات جادة في مكافحة الفساد، والرسالة الثانية أن مصر آمنة ومستقرة.

وزيرة التضامن تشهد المؤتمر بحضور منظمات العمل الأهلي

جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، بحضور وزيرة التضامن نيفين القباج، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته.