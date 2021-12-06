«حياة كريمة» تنشئ مجمع خدمات حكومية وزراعية ونقطة إسعاف بالقنطرة شرق

ذكر الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ مركز القنطرة شرق من المراكز التي يتمّ فيها تنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الإسماعيلية، حيث توجد العديد من المشروعات التي يتم زيارتها بشكل دوري لمتابعتها وتحديد نسب الإنجاز.‎

وأوضح الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» أنَّه من المشروعات المقامة حالياً بقرى مركز القنطرة شرق ما يلي:

‎- الانتهاء من الإنشاءات وأعمال التشطيبات لمجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ 95%.‎

- الانتهاء من رفع كفاءة نقطة إسعاف (القديمة) بنسبة تنفيذ 100%.

‎- جار إنشاء نقطة إسعاف (بطريق الأوسط بجوار وادي التكنولوجيا) نسبة التنفيذ 60%.‎

- جار إنشاء نقطة إسعاف الأبطال الجديد نسبة 65%.

‎- جار إنشاء مجمع خدمات زراعية بنسبة تنفيذ 64%.‎

- بقطاع مياه الشرب، فبلغت متوسط نسبة التنفيذ 70 % في تنفيذ خطوط التغذية وتركيب مجموعة رفع طلمبات جديدة وخزان بسعة 160 م3.‎

قطاع التعليم

‎- إنشاء 15 فصلًا في المدرسة الإعدادية المشتركة.‎

- توسعة 15 فصلًا بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية.‎

- توسعة 6 فصول بمدرسة السلام البدوية تعليم أساسي.‎

- توسعة 22 فصلًا بمدرسة العاشر من رمضان تعليم أساسي.

‎الكباري الجديدة

- جار إنشاء 4 كباري وهم: كوبري ترعة العقارية، بلغت نسبة التنفيذ 48%‎، وكوبري ترعة الشباب، بلغت نسبة التنفيذ 30%، وكوبري ترعة العبور بنسبة تنفيذ 30%، وكوبري على طريق ترعة الهدى الشمالي بنسبة تنفيذ 67%.

ومن خلال المنسقين الميدانيين ومساعدة بعض المتطوعين، جار استكمال معاينة المنازل المتضررة من السيول، لكن حاليا تتواجد المبادرة بنجع الحمدلاب بقرية غرب أسوان.

وبالمعاينة المبدئية، تمّ تحديد 26 منزلًا أكثر تضرراً لكي يتمّ العمل عليها، إضافة لتحديد 20 منزلًا متضررًا، وسيتمّ توجيه لجنة هندسية للمنازل الأكثر تضرراً لوضع التقارير الفنية للبدء بها، وفقًا لحالة كل منزل من المنازل، كما سيتمّ استكمال معاينة باقي النجوع لتحديد المنازل المتضررة.