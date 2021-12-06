محافظ الغربية يتفقد معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى «حياة كريمة»

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً بمدرسة التمريض بنهطاي، لمتابعة نسب إنجاز المشاريع المختلفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد سالم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، وممثلي جهات (الري، والتربية والتعليم، والاتصالات، والغاز، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي)، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات خدمية بقرى «حياة كريمة»

وخلال الاجتماع ، تم مناقشة نسب تنفيذ المشاريع المختلفة التابعة للمبادرة الرئاسية بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، وحث المحافظ على الإسراع في متابعة وإنجاز الأعمال ومتابعة الإجراءات المتخذة لتلافي ملاحظات الجولة السابقة.

وعقب الاجتماع تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية، والمقام بتكلفة 10 ملايين جنيه، والتي وصلت نسب الأعمال بها إلى 86٪، حيث تم الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات.

كما تابع المحافظ خلال جولته التفقدية أعمال بناء وتشييد المجمع الزراعي بتكلفة 5.4 مليون جنيه، حيث تم إنهاء الهيكل الخرساني وجاري عمل التشطيبات لتصل نسبة إنهاء الأعمال إلى 63٪.

تفاصيل معدلات إنجاز المشروعات بنهطاي وتفهنا العزب

واختتمت الجولة بتفقد محطة معالجة صرف صحي نهطاي ومحطة معالجة صرف صحي تفهنا العزب، إضافة إلى أعمال الحفر للقيام بالتوسعات في محطة مياه شرب تفهنا العزب

وأكد محافظ الغربية على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لضمان تنفيذ كافة المشاريع بأعلى جودة وانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكافة أهالينا بقرى مركز زفتى.