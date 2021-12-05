مجمع خدمات زراعية ومحطة صرف فى قنا.. ومشروعات كهرباء بالأقصر

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن مستجدات المبادرة فى عدة محافظات، ففى قرى الكوم الأحمر ورفاعة بمركز فرشوط بقنا، يتم تنفيذ العديد من المشروعات، بعضها انتهى والبعض ما زال قائماً، ومنها مشروعات وخدمات بيطرية وزراعية، منها مجمع الخدمات الزراعية والوحدة البيطرية بالكوم الأحمر، بنسبة تنفيذ تجاوزت 50%، وإحلال وتجديد سور مركز شباب قرية الكوم الأحمر بأكثر من 60%، والوحدة الصحية لقرية الكوم الأحمر، وجارٍ الانتهاء من أعمال الإحلال بشبكة انحدار الصرف الصحى بقرية الكوم الأحمر بنسبة تنفيذ 25%، وإنشاء جديد للمجمع الخدمى بقرية رفاعة بنسبة تزيد على 55%، ويجرى تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بقرية رفاعة، ورفع كفاءة مدرسة رفاعة للتعليم الأساسى، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة بالكامل وجارٍ فرشها، أما فى المجلس القروى بقصير بخانس، بمركز أبوتشت، فيجرى رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية النجمة والحمران.

وفى محافظة الأقصر، وبالتحديد بمركزى إسنا وأرمنت، حيث يتم العمل بمشروعات كثيرة فى وقت واحد، منها: أعمال الحفر لإنشاء موزع كهرباء قرية النمسا، وإنشاء موزع كهرباء الرياينة بمركز أرمنت، وإنشاء موزع كهرباء الكيمان بمركز إسنا، وتحويل المحولات الهوائية إلى أكشاك حديثة مع رفع القدرات الخاصة بالمحولات، وحفر القواعد لعدد 18 محولاً كهربائياً بمركز أرمنت، و25 قاعدة لأكشاك المحولات بمركز إسنا، وتوريد أعمدة الإنارة الجديدة والكابلات الكهربائية لتغطية المناطق المحرومة واستبدال الأعمدة المتهالكة.

كما يتم حالياً العمل فى 17 كوبرى على ممرات مائية فى وقت واحد من أصل 20 كوبرى يستهدف تنفيذها فى مركزى إسنا وأرمنت، وعلى سبيل المثال «كوبرى ترعة الجبل، كوبرى ترعة سواحل أرمنت، كوبرى ترعة الشيخ فضيل، كوبرى ترعة جنابية أصفون، كوبرى ترعة إسنا الغربية، كوبرى ترعة الكلابية القديمة، كوبرى ترعة ساحل إسنا، كوبرى ترعة حاجر أرمنت»، بالإضافة لإنشاء محطة الصرف الصحى بقرية المحاميد قبلى وقرية المحاميد بحرى بمركز أرمنت.

تعاون بين «حياة كريمة» و«صناع الخير للتنمية» والبنك الأهلي لتنظيم قافلة طبية بقرية «صان الحجر» في الشرقية

وفى الشرقية، نظمت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلى المصرى قافلة طبية بقرية صان الحجر بمركز الحسينية، حيث قامت بالكشف على 709 حالات، ويجرى عمل نظارات طبية لعدد 210 حالات، وصرف علاج لعدد 323 حالة، وتحويل عدد 270 حالة للعمليات، وتوفير لقاح كورونا.

استمرار القوافل الطبية المجانية لتنظيم الأسرة في القرى الأكثر احتياجاً

من جانبها، حددت وزارة الصحة والسكان أماكن انتشار القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، فى إطار مبادرة «أيامنا أحلى» حتى يوم الجمعة 10 ديسمبر الجارى، ضمن القوافل الدورية التى تنظمها الوزارة فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، حيث توفر الخدمات الطبية وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات المنتفعات من خلال أخصائيى تنظيم الأسرة والنساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة، وذلك ضمن القوافل التى تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى المستهدفة، بدعم من الحكومة الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتستهدف القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية، محافظات «القاهرة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر»، مع توفير كل الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع القوافل، بالإضافة إلى الكشف على الأطفال ومتابعة الحمل وتقديم خدمات المشورة لرفع الوعى الصحى عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها الإيجابى على صحة الأم والطفل، وذلك وفقاً لما أعلنه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان.

«الهجرة والصحة» تدشنان مبادرة لمشاركة الأطباء المصريين بالخارج في المبادرة

من جهة أخرى، أطلقت وزارتا الهجرة وشئون المصريين بالخارج والصحة والسكان مبادرة جديدة من أجل إتاحة الفرصة للأطباء المصريين المقيمين فى الخارج، للمشاركة فى «حياة كريمة»، عن طريق إسهاماتهم وجهودهم الطبية فى أثناء فترات وجودهم داخل مصر. وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنّ إطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج فى إطار جهودهم ومساهماتهم التطوعية التى يقدمونها للوطن، ورغبة منهم فى المشاركة فى المشروع القومى، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، مشيرة إلى أنّه تمّ الاتفاق على طرح استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين فى المشاركة بالمشروع القومى «حياة كريمة».

وقالت الوزيرة إنّه بمجرد إطلاق استمارة تسجيل بيانات للأطباء المصريين المقيمين بالخارج والراغبين فى المشاركة بالمشروع القومى «حياة كريمة»، حينها سيبدأ تفعيل المبادرة، ولفتت إلى أنّ الاستمارة تشمل تسجيل بيانات الأطباء، والتخصص الطبى، والدرجة العلمية، ودولة الإقامة، وموعد تقريبى لزيارة مصر، مع تأكيد الرغبة فى المساعدة بالقوافل الطبية التى تتضمن جراحات أو كشوفات طبية.

قرينة الرئيس: تحية لشبابنا المتطوعين في «حياة كريمة»

وجَّهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التحية والتقدير للذين يستقطعون من أوقاتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين بدون أى مقابل، وكتبت تدوينة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أمس، قالت فيها: «فى يوم التطوع العالمى، الذى يحتفل به العالم، أتوجه بكل التحية والتقدير لهؤلاء الذين يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين بدون أى مقابل. إن جهود المتطوعين باتت ركناً أساسياً فى تنمية المجتمعات، فلا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إننى فى هذه المناسبة أحيى شبابنا المتطوعين فى إطار مشروعنا الكبير «حياة كريمة»، فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح لمستقبل مشرق وغد أفضل».