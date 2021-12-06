وزير القوى العاملة: تعيين 78 من ذوي الهمم والعزيمة بمصانع مدينة بدر

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنَّه تنفيذا لمبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لذوي الهمم والعزيمة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، قامت مديرية القوي العاملة بالقاهرة ممثلة في مكتب عمل بدر بتوفير 78 فرصة عمل لذوي الهمم في 4 شركات.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، وقيام الوزارة تدشن مبادرة مصر بكم أجمل لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.

تفاصيل الوظائف المتاحة لذوي الهمم

وأوضح مدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير المديرية، أنَّ فرص العمل التي وفرها مكتب القوي العاملة بمدينة بدر لهذه الفئة تمثل 39 فرصة عمل بشركة شنايدر اليكتريك، و25 عقد عمل لذوي الهمم بشركة ليوني لصناعة ضفائر السيارات مصنع بدر، و8 فرص بشركة إيجي كريت، و6 فرص بشركة الوطنية للمواسير.

من جهته، قال حسن السيد مدير مكتب بدر إنَّ فريق التفتيش بالمكتب الذي وفر هذه الفرص تحت قيادته تمثل في حمدي السكري، وصباح أحمد عمر، حيث تمّ التوقيع أمامهم علي عقود العمل، مشيرا إلى أنَّه وفقًا لتوجيهات وزير القوي العاملة سيتابع المكتب «استمارة 1» تأمينات للمعينين من ذوي القدرات ودمجهم المجتمع.

تسهيل الإجراءات اللازمة لنجاح التعاقد بين الشركات وذوي الهمم

وأشار مدير مكتب عمل بدر، إلى أنَّ المكتب تولى تسهيل الإجراءات اللازمة لنجاح التعاقد بين الشركات وذوي الهمم، وبدورهم وجهوا الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان علي رعايته ودعمه لهم، فضلا عن الدعم الفني الكامل للمفتشين لرفع الروح المعنوية لهم ومتابعتهم لتوقيع عقود العمل أولًا بأول لهذه الفئة.