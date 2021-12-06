محامي «سفاح الإسماعيلية»: مخدر «الشابو» جاب هلاوس لموكلي ومسح ذاكرته

أكد محامي الدفاع عن المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سفاح الإسماعيلية»، أن موكله ضحية تعاطي مخدر «شابو»، والذي سبب له هلاوس وخللا دماغيا، وباتت ذاكرته شبه ممسوحة كليا، مضيفا «ده مخدر خطر يهدد أمن وشباب مصر».

وعُقدت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشار ولاء مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، لمحاكمة عبدالرحمن نظمي الشهير بـ«عبدالرحمن دبور»، والمعروف إعلاميا باسم «سفاح الإسماعيلية».

وذكر محامي الدفاع، أن تناول المتهم لعقار «شابو» جعله ضحية.

أقوال الأم والشقيقة

وشكر محامي الدفاع في رسالة إلى هيئة محكمة القضاء لانتدابه من نقابة المحامين بالإسماعيلية، وتمكينه من الاطلاع علي أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة التي أكدت في تقاريرها أن الجهات الطبية أثبتت أن موكله ضحية للعقار المخدر.

وفي ذات السياق، قالت أمل عبد الهادي والدة «سفاح الإسماعيلية»، في جلسة محكمة جنايات الإسماعيلية، أن تناول ابنها لعقار شابو المخدر جعل ابنها شبه مسحور وغير مدرك لأفعاله.

جاء ذلك عقب استدعاء محامي الدفاع عن المتهم لها ولشقيقته، وأحد جيران الأسرة، للإدلاء بأقوالهم حول ملابسات تعاطي وعدم إدراك المتهم لأفعاله.

كما سأل محامي الدفاع شاهدة الإثبات التاسع أسماء نظمي، شقيقه المتهم، عن تناول شقيقها للعقار المخدر فردت قائلة «أخويا جسمه وأفعاله بدأت تتغير ودخلناه مصحة للعلاجه من الإدمان، ومكنش فيه إمكانيات مادية لتحمل تكاليف علاجه».

كما استمعت هيئة محكمة لأقوال شاهد آخر من جيران المتهم، أكد دخوله مصحة لعلاجه من تعاطي العقاقير والمواد المخدرة.