أم «سفاح الإسماعيلية» للمحكمة: «تعاطيه للشابو جعله مسحور.. ارحموه»

قالت أمل عبد الهادي والدة «سفاح الإسماعيلية»، في جلسة محكمة جنايات الإسماعيلية، أن تناول ابنها لعقار شابو المخدر جعل ابنه أشبه بالمسحور غير المدرك لأفعاله.

وعُقدت محكمة جنايات الإسماعيلية رئاسة برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشار ولاء مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران ثاني جلسة لمحاكمة عبدالرحمن نظمي الشهير بـ «عبدالرحمن دبور»، والمعروف إعلاميا باسم «سفاح الإسماعيلية».

جاء ذلك عقب استدعاء محامي الدفاع عن المتهم لها ولشقيقته وأحد جيران أسرة السفاح، للإدلاء بأقوالهم حول ملابسات تعاطي وعدم إدراك المتهم لأفعاله.

وفور دخول الأم إلى قاعة المحكمة احتضنت ابنها، بينما حاول هو تقبيل يدها ورأسها وقدمها أمام الجميع، وهي تردد عبارة «ارحموه كلكم ضده.. وابني ضحية شابو».

كما سأل محامي الدفاع شاهدة الإثبات التاسع أسماء نظمي، شقيقة المتهم، عن تناول شقيقها للعقار "شابو" المخدر، فردت قائلة «أخويا وجسمه وأفعاله بدأت تتغير ودخلناه مصحه للعلاجه من الإدمان، وإمكانياتنا المادية ما كنش تقد تتحمل تكاليف علاجه».

كما استمعت هيئة المحكمة لأقوال شاهد آخر من جيران المتهم، أكد دخوله مصحة لتعاطيه العقاقير والمواد المخدرة.