أمين صندوق «تحيا مصر» يتفقد تشغيل معمل محاكاة طب عين شمس (صور)

تفقد اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق «تحيا مصر»، يرافقه الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، تشغيل معمل المحاكاة بكلية الطب وذلك بحضور تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر والدكتور أشرف عمر عميد الكلية.

معمل المحاكاة بكلية الطب

وجهز صندوق تحيا مصر معمل المحاكاة بكلية الطب ضمن المبادرة الرئاسية بالعلم نستطيع التي ينفذها الصندوق لتطوير وتزويد معامل التدريب الجامعات المصرية بأحدث الأجهزة المتطورة لمحاكاة الجسم البشري، وتوفير نموذج لمختلف الحالات التي يمكن أن يتعرض لها الطبيب في كافة التخصصات بما يضمن جودة التدريب، عبر نماذج محاكاة حفاظًا على حقوق المريض.كما تفقد نصر عددا من المنشآت الجاري تنفيذها داخل مستشفى عين شمس الجامعي الدمرداش.

من ناحيته، قال تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي للصندوق، إنَّ معمل محاكاة كلية طب عين شمس تمّ تزويده بـ7 أقسام مختلفة هي: «الفسيولوجي، والأطفال، والعناية المركزة، والقلب والصدر، والنساء والتوليد، والتشريح»، إضافة إلى المهارات الأساسية لطلاب كلية الطب.

تزويد الجامعات المصرية بأحدث الأجهزة

وأضاف أنَّ الصندوق تولى تجهيز جامعتي القاهرة والإسكندرية بمعامل المحاكاة أيضا، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتزويد الجامعات المصرية بأحدث التقنيات والتجهيزات التي تضمن تطوير العملية التعليمية.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أنَّ معمل المحاكاة يتمّ من خلاله تدريب الطلاب في مرحلة البكالوريوس وما بعد التخرج، بأنظمة محاكاة لحالات طبية معقدة يتعامل معها المتدرب عبر أنظمة تكنولوجية على أعلى مستوى هدفها تقليل الأخطاء الطبية.

وأوضح «عبدالفتاح»، أنَّ معمل المحاكاة تم تجهيزه بالتعاون مع مجموعة بيت الخبرة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والقطاع الخاص، لدعم محور التدريب والتعليم الذي ينفذ من خلاله الصندوق مبادرة بالعلم نستطيع.

وفي نهاية الجولة التفقدية، تمّ تكريم 15 طالبًا وطالبة من أبناء جامعة عين شمس، وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء محمد أمين نصر، والدكتور محمود المتيني في تقديم هدايا عينية من مبادرة «دكان الفرحة »التي ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات المصرية.