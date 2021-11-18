«تحيا مصر»: 300 متطوع في قافلة لتقديم 49 طن أغذية لمتضرري السيول

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن أحد محاور عمل الصندوق تتمثل في مواجهة الأزمات والكوارث، حيث يعمل على تقديم مواد الإغاثة لتخفيف حدة أزمة موجة الطقس السيئ في محافظة أسوان.

التعامل مع الأزمة خلال 48 ساعة

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «خلال 48 ساعة من هذه الأزمة حضرنا قافلة لتقديم 49 طنا من المواد الغذائية سواء أكانت مواد غذائية جافة أو دواجن أو لحوم أو معلبات ويتعاون معنا 300 متطوع، لأننا نعمل على توزيع آلاف المفروشات وغيرها من المواد».

توفير الأمتعة في الوحدات السكنية المؤقتة

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: «عملنا على توفير الأمتعة لأن نسب الضرر تتفاوت وبعض المواطنين تهدمت منازلهم بشكل كامل، وبالتالي فقد فقدوا كل أمتعتهم ومفروشاتهم التي تجعلهم قادرين على السكن، وهو ما دفعنا إلى توفير 2000 بطانية و2000 لحاف و2000 مرتبة و2000 سجادة و110 أسرة».

وأكد، على أن المحافظة سلمت عددًا من الوحدات السكنية المؤقتة لمن فقدوا وحداتهم السكنية، وشاركنا في فرش هذه المنازل من خلال الأمتعة حتى يسكن المواطنون في أول يوم.

التنسيق بين الصندوق وأجهزة الدولة في الأزمات

وأوضح، أن التنسيق بين الصندوق وكل الأجهزة في الأزمات يكون على أعلى مستوى، إذ أن قرار تأسيسه يكفل له أن يكون معاونا لأجهزة الدولة المصرية وأن يكون على اتصال مباشر مع أجهزة المجتمع المدني ولديه شراكة إستراتيجية مستمرة مع القطاع الخاص الذي يعمل على بذل جهود كبيرة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، وبالفعل تواصل الصندوق مع القطاع الخاص للمشاركة في القافلة، وفتحت بعض شركاته مخازنها في الساعة الثانية فجرا لتقديم المساعدات العينية.