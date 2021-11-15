قوافل ومساعدات مالية من صندوق تحيا مصر و«مستقبل وطن» لأهالي أسوان

قال النائب أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن رئيس الجمهورية، وجه جميع أجهزة الدولة لتقديم الدعم للمواطن المصري في كل القري والنجوع، وبالتالي قمنا بتقديم مساعدات لأهل أسوان.

20 ألف جنيه لكل أسرة متضررة وإصلاح المنازل

وأضاف أشرف رشاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أثار السيول التي حدث في أسوان تدعونا إلى التحرك بسرعة لدعم المواطنين الذين تضرروا من السيول، وأننا سنقوم بصرف إعانة لكل أسرة تضررت منازلها تقدر بـ 20 ألف جنيه للأسرة، وسنقوم بإصلاح المنازل التي انهارت.

قافلة مساعدات من الحزب لمتضرري أسوان الأحد المقبل

وأوضح أشرف رشاد، أنه تقرر إرسال قافلة مساعدات من حزب مستقبل وطن إلى أسوان، يوم الأحد المقبل 21 نوفمبر، مؤكدا أن هذا هو دور الحزب وواجبة المنوط به تجاه المواطن المصري.

إجراءات سريعة من صندوق تحيا مصر

في سياق متصل، كشف محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، عن إجراء سريع من قبل الصندوق في أزمة سيول محافظة أسوان بعد موجة الطقس السئ التي ضربت المحافظة.

قوافل مساعدات إنسانية وغذائية

وأكد محمد مختار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قافلة سيارات محملة بمساعدات إنسانية وغذائية تحركت باتجاه أسوان لمساعدة أهالينا هناك.

الصندوق لا يدخر جهدا في سبيل مساعدة المواطنين

وتابع محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق لا يدخر جهد في سبيل مساعدة المواطنين في المواقف والأزمات المختلفة التي يمكن أن تحدث، مشيرا إلى أن صندوق تحيا مصر له الكثير من المواقف في مختلف الأزمات خلال السنوات الأخيرة.