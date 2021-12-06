وزيرة التضامن: تشكيل لجان مسائلة مجتمعية لمراقبة توزيع الدعم النقدي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التضامن المسؤول الأول عن ممارسات المجتمع المدني، مشيرة إلى تخصيص 2022 عاما المجتمع المدني هو فرصة لإثبات من هو المجتمع المدني، وتدخلاته ودوره فى إعلاء الحياة الكريمة للمصريين.

لأول مرة يصدر قانون ينظم العمل الأهلي بشكل ديمقراطي

ولفتت القباج، إلى أن هذه الحقبة لأول مرة تصدر قانون ينظم العمل الأهلي بشكل ديمقراطي بحت، وليست هناك حوكمة دون آليات مراقبة، ولتعاظم دور الحوكمة لابد أن تكون كل جهة رقيبة على الأخرى، مشيرة إلى أن مصر تقدمت بدرجتين في مكافحة الفساد حيث سجلت 33 نقطة من أصل 100 نقطة، لافتة إلى أن مصر احتلت المرتبة 117 من أصل 180 في مكافحة الفساد.

الفساد يندرج تحته أفعال كثيرة مثل استغلال المناصب

وأكدت وزيرة التضامن، أن الفساد يندرج تحته أفعال كثيرة مثل استغلال المناصب، المفارقة فى التعيينات، المكافآت، وإعطاء المكافآت لمن لا يستحقها، والاضطهاد وإهدار الوقت، مشددة على ضرورة مراجعة ممارسات الحوكمة، مضيفة أن مكافحة الفساد لابد أن يكون منهج حياة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجان مسائلة مجتمعية، وإشراك المجتمع فى مراقبة توزيع الدعم النقدى «تكافل وكرامة » من خلال المساعدة والرقابة عليهم.

2022 عام منظمات المجتمع المدني

وأشارت «القباج» إلى أهمية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني الذى تنتهجه الدولة يعمل على الحوكمة والحد من الفساد وكفاءة استخدام الموارد المتاحة والتحول الرقمي سيساعد على إنجاز العديد من الأمور في وقصير، بالإضافة إلى عدم وجود عامل الفساد لأنه لا يوجد وسيط بين الخدمات التي سيحصل عليها المواطنين عبر المنصات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته».