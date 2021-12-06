القوى العاملة: التفتيش على 131302 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة علي مستوى المحافظات أظهرت، أنه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 131 ألفا و302 مصنعاً وشركة على مدى 20 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذها لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

قنا في مقدمة المحافظات

وقال الوزير: إن محافظة قنا جاءت في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 19096 منشأة، والمنيا 11540، وسوهاج 11443 منشأة، والقليوبية 8182، ودمياط 7346 منشأة، والغربية 7265 منشأة، والبحيرة 6974 منشأة، والشرقية 6961 منشأة، والمنوفية 4492 منشأة، والأقصر 4015 منشأة، وكفر الشيخ 3888 منشأة، والقاهرة 3801 منشأة، والدقهلية 3794 منشأة، ومرسى مطروح 3753 منشأة، والإسماعيلية 3643 منشأة، وبورسعيد 3617 منشأة، وأسيوط 3509 منشأة، والجيزة 3217 منشأة، وجنوب سيناء 2380 منشأة، بني سويف 2227 منشأة.

وجاءت في الترتيب الحادي والعشرين على مستوى المحافظات الوادي الجديد بـ2251 منشأة، والإسكندرية 2100 منشأة، والبحر الأحمر 1891 منشأة، وأسوان 1454 منشأة، والسويس 1234 منشأة، والفيوم 1141 منشآت.

تطهير وتعقيم المنشآت على مدار 24 ساعة

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة، كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.