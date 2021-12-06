ماذا تفعل في حال عدم تلقيك رسالة الجرعة التعزيزية للقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

منذ بداية ديسمبر الجاري، قررت وزارة الصحة والسكان المصرية، فتح باب التسجيل للحصول على الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح فيروس كورونا، على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، محددة الفئات المستحقة، وشروط وضوابط الحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية التي نصحت وزارة الصحة بعض الفئات بالحصول عليها.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الهدف من الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا هو تقوية الجهاز المناعي للجسم في مواجهة الفيروس وكل تحوراته، مناشدة المواطنين التسجيل على موقع الوزارة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار مواصلة الدولة وعملها على الحد من انتشار الفيروس والوصول لأكبر قدر من التطعيمات للمواطنين.

ماذا تفعل في حال عدم تلقيك رسالة بالجرعة التعزيزية للقاح كورونا

ويمكن للمواطنين تلقي الجرعة الثالثة التعزيزية، وفقًا لما حددته وزارة الصحة بعد مرور ست أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، حيث من المقرر أن يصل المواطنون المسجلون في خانات الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة، على الموقع الرسمي للقاح كورونا، رسالة على هواتفهم المحمولة ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة، في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين، وبالنسبة لمن يتعرض لعدم وصول رسالة له بتلقيه الجرعة التعزيزية للقاح كورونا، أوضحت وزارة الصحة ماذا عليه أن يفعل، وهو ما نوضحه فيما يلي.

وذكرت وزارة الصحة، أنه في حال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول بالتوجه لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، يجب الاتصال بالخط الساخن «15335»، أو مراسلة تطبيق «واتس آب» على رقم «01555005500» المخصص لمنظومة اللقاحات.

الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة المعززة المقاومة لفيروس كورونا

وحددت وزارة الصحة، الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة المعززة للمناعة ضد فيروس كورونا، وهم «كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي».