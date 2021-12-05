عالم فيروسات: لا توجد سلالة تجمع بين صفات متحورات كورونا

نفى الدكتور إسلام حسين، الأستاذ بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة ببريطانيا وعالم الفيروسات، الأنباء التي تداولت بأن المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي يسمى «أوميكرون»، يجمع بين صفات السلالات التي جرى اكتشافها سابقًا، وخاصة سلالتي «دلتا وبيتا»، مؤكدًا أن سلالة أوميكرون لا زالت قيد الدراسة والبحث العلمي.

لا يوجد دليل علمي على خطورة أوميكرون

وأضاف الأستاذ بجامعة كامبريدج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا من متحور أوميكرون، في تزايد لكن «لسه مفيش دليل علمي قوي يفيد أنها ستكون أسرع وأشد من دلتا»، متابعًا: «ليس هناك دليلًا علميًا بأن متحور أوميكرون أسرع من دلتا، وخاصة في الدول ذات نسب معدلات التطعيم العالية.

لا توجد أي سلالات تجمع بين صفات المتحورات

وأكد «حسين»، أنه حتى الآن لا توجد أي سلالات تجمع بين صفات المتحورات للفيروس وبعضها، مناشدًا المواطنين بضرورة سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19، في أسرع وقت للوقاية من المرض، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.