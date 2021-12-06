قصر العيني: دواء علاج ترامب من كورونا حقق نسبة 100% إيجابية

كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة، عن نتائج الدواء «مونوكرونال أنتي باديز»، الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب»، للشفاء من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدواء حقق نتائج إيجابية في التعامل مع كورونا على المرضى الذين تم إعطائهم المحلول، كما حقق نسبة 100% إيجابية في التعامل والقضاء على فيروس كورونا.

منح دواء «مونوكرونال أنتي باديز» لـ30 مريض

وأضاف مدير قصر العيني الفرنساوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «مونوكرونال أنتي باديز» حقق نتائج على أكثر من 30 مريض مصاب بفيروس كورونا تم منحهم المحلول، متابعًا أنه علاج الأجسام المضادة، بالإضافة إلى أن جميع الحالات التي تلقت الدواء لم تذهب للمستشفى مرة أخرى وتعافت نهائيا.

وأوضح مدير قصر العيني، أنه تم منح المصابين بفيروس كورونا الدواء في يوم دخولهم المستشفى وجميعهم خرجوا خلال 24 ساعة، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية خطيرة على الذين تلقوا العلاج، كما شعر المرضى بالتحسن والتعافي من المرض.

المستشفيات الجامعية: لاتوجد أي نواقص أو أزمات بشأن الأدوية

وناشد مدير قصر العيني الفرنساوي المواطنين بضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع ضرورة التوجه للطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض، وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص تجنبًا لحدوث أي أعراض جانبية تؤثر على صحة الإنسان.

و في السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والأعلى للمستشفيات الجامعية، على الجاهزية التامة للمستشفيات للتعامل مع أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا المستجد، موضحة أنه لا توجد أي أزمات أو نواقص في الأدوية الطبية والمستلزمات الطبية، كما هناك تنسيق تام مع الجهات لتلبية أي احتياجات.