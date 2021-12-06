المستشفيات الجامعية: لم نرصد أي متحور جديد لفيروس كورونا حتى الآن

كشفت مصادر بوزارة التعليم و البحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المعامل البحثية والمختبرات والمعاهد التابعة للوزارة، تعمل على تحليل كافة العينات الخاصة بفيروس كورونا لإكتشاف أي مستجدات بشأن الفيروس، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم الإعلان عن أي متحورات جديدة عن الفيروس بخلاف ماتم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة وأن السلالة المنتشرة والشائعة حتى الآن هي سلالة «دلتا».

الجامعات: لم نرصد أي تحورات جديدة

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن العمل على تحليل عينات فيروس كوفيد 19 مسمر في المستشفيات الجامعية، لافتا إلى عدم رصد أو إكتشاف أي متحور بفيروس كورونا، بخلاف ماتم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة المصرية حتى الآن، مؤكداً أن نسب الإشغالات في المستشفيات ما زالت في الحدود الآمنة.

القصر العيني: التحاليل والأبحاث لم تثبت وجود متحور جديد للفيروس حتى الآن

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن الدراسات العلمية و البحثية مستمرة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم إكتشاف أي متحور جديد للفيروس، ويجري العمل لرصد أي متحور جديد ليتم التعامل مع تداعياته، من خلال سحب عينات المصابين، لافتا إلى أن الدراسات العلمية تتم بالتعاون مع عدد من الجهات، مؤكداً أن التطعيم ضد الفيروسض هدف رئيسي للوقاية، لافتا إلى أن قصر العيني في إنتظار السماح بالجرعة الثالثة المعززة.