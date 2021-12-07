حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الجوزاء بأنّه عديم التركيز وغير منظم، فهو غير ثابت في حبه للأشياء من حوله، حيث يكره القيود والروتين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق مكسب والتواصل بنجاح مع أناس من كل الاتجاهات، بشرط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم الضغوط، تميل اليوم لتبادل الحوار والأفكار مع الأخوة والأحباب وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.