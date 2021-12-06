أول صور للفيلم القصير «أخويا».. أحمد عز يجسد دور شقيق طفل من ذوي الهمم

تنشر «الوطن» الصور الأولي من الفيلم القصير «أخويا» للمخرجة ساندرا نشأت، وبطولة النجم أحمد عز، في أولى تجاربه بنوعية الأفلام القصيرة.

أحداث فيلم أخويا لأحمد عز

وقال مصدر لـ«الوطن» إنَّ أحداث الفيلم تدور حول علاقة أخ بشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار إنساني، مضيفًا أنَّ ساندرا نشأت أوشكت على الانتهاء من تصوير الفيلم، إذ يتبقى له يومين للانتهاء من تصويره بالكامل.

أبطال فيلم أخويا

ويشارك في بطولة فيلم «أخويا» صلاح عبد الله، بسنت شوقي وكوكبة من النجوم، من إنتاج هديل صالح كامل، وإخراج ساندرا نشأت.

أحمد عز يشارك في فيلم «الجريمة»

وفي سياق مختلف، ينتظر أحمد عز عرض فيلمه الجديد «الجريمة» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الذي يعود من خلاله للتعاون مع المخرج شريف عرفة بعد نجاحهما معا في فيلم «الممر» قبل عامين، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات وشاشات التليفزيون.

ويغلب على أحداث فيلم «الجريمة» طابع الدراما النفسية الممزوجة بعنصري الأكشن والتشويق، حيث طرح التريلر الدعائي الأول له، قبل أيام، ولاقي تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في بطولة فيلم «الجريمة» منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ميرنا نور الدين وكوكبة من النجوم.

آخر أعمال أحمد عز

يذكر أنَّ آخر أفلام أحمد عز كان فيلم «العارف» الذي تخطت إيراداته حاجز الـ63 مليون جنيه مصري، حيث يعرض الفيلم حاليا عبر إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، محمود حميدة، أحمد خالد صالح، كارمن بصيبص، ركين سعد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.