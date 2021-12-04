وزير البترول يؤكد دعم القيادة السياسية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز التي ينفذها قطاع البترول في جميع أنحاء مصر تحظى بمتابعة ودعم القيادة السياسية والحكومة لما لهذه المشروعات من أهمية بالغة في توفير خدمة حضارية وحياة كريمة للمواطنين.

وأوضح الملا، أنَّ قطاع البترول ينفذ هذه المشروعات على أكثر من محور يشمل المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل ومشروع توصيل الغاز لقرى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري إلى جانب توصيل الغاز للمجتمعات الحديثة التى تنشئها الدولة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، في إطار خطة المشروعات القومية.

توصيل الغاز الطبيعي لـ9 محافظات

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول، لاجتماع الجمعية العامة الأولى للشركة الحديثة لـ الغاز الطبيعى مودرن جاس، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة واستعراض خطط عمل الشركة في مجال توصيل الغاز الطبيعي لـ9 محافظات على مستوى الجمهورية بعد تأسيسها جراء دمج شركات غاز القاهرة وغاز الأقاليم وسيناء للغاز.

وأوضح الملا، أنَّ الغرض الأساسي من تأسيس شركة «مودرن جاس» بعد تنفيذ خطة الدمج للشركات الثلاث هو إيجاد كيان كبير ناجح لرفع كفاءة الأداء في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن بما يواكب أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وشدد الملا، خلال الجمعية العامة على أهمية المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات توصيل الغاز التي تنفذها الشركة، خاصة أنَّها تخدم مناطق جغرافية هامة جداً فى صعيد مصر والقاهرة الكبري ومحافظات القناة وسيناء ومطروح إضافة إلى مشروعات التوصيل داخل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

مليون عميل منزلي مستفيدين من توصيل الغاز للمنازل

واستعرض المهندس محمد قنديل رئيس شركة «مودرن جاس» جهودها في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في 9 محافظات تشمل القاهرة الكبرى والقليوبية والإسماعيلية والشرقية وشمال وجنوب سيناء و سوهاج وقنا ومطروح حيث يبلغ عدد العملاء المستفيدين حالياً مليون عميل منزلي، كما تواصل تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى مبادرة حياة كريمة فى محافظتي سوهاج وقنا، وتمّ توصيل الغاز إلى 56 محطة تموين سيارات بالغاز وجار حاليًا العمل فى 195 محطة جديدة.

توصيل الغاز إلى 56 محطة تموين سيارات بالغاز

وفيما يتعلق بمساهمة الشركة في الأعمال المنفذة لتوصيل الغاز الطبيعي للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أوضح أنَّ الشركة نفذت أعمال شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالعاصمة الإدارية في كل من حي الوزارات وساحة الشعب وحي المال والأعمال ومنطقة 550 فدانَا بإجمالي أطوال 50كم، كما انتهت من أعمال التركيبات بعدد من المنشآت والمواقع، و نفذت شبكات الغاز بإجمالي أطوال نحو 110 كم في العلمين الجديدة التي تخدم المنشآت الواقعة بالمنطقة الشاطئية والمنطقة الجنوبية بالمدينة.

حضر أعمال الجمعية، الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.