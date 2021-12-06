ندوات لرفع القدرات التصديرية لمصانع 6 أكتوبر بمركز تحديث الصناعة

عقد مركز تحديث الصناعة، في اتحاد الصناعات، ندوة تعريفية لشرح برنامجها الجديد لتنمية الصادرات لأعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، صباح اليوم الإثنين، ضمن خطة تعاونها مع جمعية المستثمرين لرفع القدرة التصديرية للصناعة الوطنية ورفع كفائة العاملين بالمصانع في مجالات عِدة.

حضور مكثف لعدد كبير من المسثمرين

أدار الندوة عبد الله عبد الفتاح، مدير فرع أكتوبر بمركز تحديث الصناعة، وأسامة مصباح مدير برنامج الخدمات المالية وتيسير الحصول على التمويل بالمركز، كما شهدت الندوة حضور مكثف لعدد كبير من المسثمرين ومديري المصانع بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستهدف البرنامج رفع الكفاءة التصديرية للشركات المصرية وزيادة تنافسيتها وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وإدارة جودة التصدير وتعزيز إدارة العمليات التصديرية للمصانع الوطنية.

تقييم جاهزية الشركات للتصدير واستراتيجيات التصدير

كما يٌقدم البرنامج خدمات عديدة للمصانع أبرزها تقييم جاهزية الشركات للتصدير واستراتيجيات التصدير وتوافق الأعمال التجارية الدولية والتوجيه نحو تطبيق صفقات تصديرية بالإضافة إلى خدمات التسويق الرقمي للنفاذ للأسواق الدولية المستهدفة.

على صعيد متصل، شملت البرامج التي قدمها مركز تحديث الصناعة لأعضاء جمعية مستثمرى أكتوبر برنامج الخدمات المالية وتيسير الحصول على التمويل، بالإضافة إلى برنامج الاقتصاد الأخضر وبرنامج التحول الرقمي والدعم التكنولوجي.

وقدم مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان ونائبه الدكتور وائل الخولي ومحمود برعي رئيس لجنة تنمية الصادرات وعضو مجلس إدارة الجمعية، الشكر والتقدير لمركز تحديث الصناعة على تعاونه مع الجمعية لتحسين وتعزيز كفائة القدرات الإنتاجية والتصديرية للمصانع.