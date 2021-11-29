اتحاد الصناعات يختتم انتخابات الغرف بـ«صناعة الأدوية».. اليوم

يسدل اتحاد الصناعات، الستار على انتخابات الغرف الصناعية، اليوم، بعد انطلاقها بداية الشهر الجاري، و تبدأ غرفة صناعة الدواء في اختيار أعضاء مجلس إدارتها، لتكون آخر الغرف الصناعية التي تختتم الماراثون الانتخابي.

منافسة شرسة في انتخابات غرفة الأدوية

وكانت انتخابات غرفة الأدوية، تأجل عقدها إلى اليوم، بعد تعثر اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، أول الشهر، وتشهد الغرفة منافسة شرسة بين ممثلي القطاع، حيث يتنافس عن فئة الشركات الكبيرة عدد من أبرز الأسماء في صناعة الدواء، منهم «رياض أرمانيوس، وهشام حجر، وأحمد كيلاني»، كما يتنافس عن فئة الشركات المتوسط، عدة أسماء أبرزها ماجد جورج، ومحي حافظ، بينما شملت فئة الشركات الصغيرة منافسة بين عدة أسماء منها «رامز جورج أمين، وعلى عوف، وجمال الليثي».

وزيرة التجارة والصناعة تعين 3 أعضاء

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام وزيرة التجارة والصناعة «نيفين جامع»، باختيار الأعضاء المعينيين بكل غرفة صناعية، بموجب 3 أعضاء لكل غرفة، ليكتمل عدد مجلس الإدارة المقرر بـ15 عضوا.

ويقضي سير العملية الانتخابية بأن يتم اختيار هيئة المكتب من جانب مجالس إدارة الغرف عقب اكتمالها، ليتم بعدها اختيار ممثلي الغرف في مجلس إدارة الاتحاد، وبعد ذلك يتم ترشيح 3 أسماء وإرسالها إلي وزيرة التجارة لاختيار رئيس الاتحاد من بينها، فضلا عن 6 أسماء لاختيار وكيلين.

وتعد الانتخابات هي الأولى التي يتم إجرائها وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد، الذي تم إقراره قبل نحو عامين، حيث كان يتم إجراء الانتخابات في الماضي، وفقا للقانون القديم الذي يعود إلي العام 1958، وكان يقضي هذا القانون بانتخاب 10 أعضاء لمجلس إدارة كل غرفة، دون التقيد بحجم المنشآت، على أن يقوم الوزير المختص بتعيين 5 أعضاء آخرين، ليصبح إجمالي مجلس إدارة كل غرفة 15 عضوا، يقومون بعد انتهاء الانتخابات بالاقتراع لانتخاب رئيس الغرفة الصناعية ونائبه ورؤساء الشُعب.