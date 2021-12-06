مسئول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن تفاصيل الفعاليات

كشف مسئول من بين القائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، عن البرنامج الكامل لفعاليات «سوق البحر الأحمر»، وبرنامج «أيام المواهب»، المقرر إقامتهما في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات التي تستهدف تعزيز صناعة السينما، كما ستحصل الموهبة الفائزة على فرصة لقاء كوكبة من صناع المحتوى السينمائي ومتخصصين في المجال لتبادل الخبرات وتسهيل الشراكات.

فاعليات برنامج مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ووفقا للمصدر، يتضمن البرنامج أيضاً سلسلة من الندوات والعروض السينمائية، ويتيح الفرصة للتواصل مع صناع الأفلام المحليين والعالميين والمسؤوليين التنفيذيين، إلى جانب متجر مخصص بمنصات عرض ترويجية للشركات واللجان والمؤسسات من مختلف أرجاء العالم.

وسيتم تدشين مشروعات سوق البحر الأحمر بعرض تقديمي لـ23 مشروعًا قيد التطوير، بما في ذلك 12 مشروعًا من معمل البحر الأحمر و11 مشروعًا من سوق البحر الأحمر، كما سيتم عرض 5 أفلام منتظرة ما زالت في مرحلة ما بعد الإنتاج.

لجنة مناقشة الأفلام المعروضة

يشار إلى أن جميع الأفلام المعروضة في سوق البحر الأحمر، سيجري مناقشتها من قبل لجنة تحكيم مستقلة، وتتألف اللجنة من مخرج المهرجان، الشاعر السعودي، أحمد الملا، والمنتجة الأمريكية «أليكس ماديجان»، والمنتج الألماني «تاناسيس كاراثانوس»، في حين يتولى مدير المهرجان «أليكس موسى ساوادوغو»، والمخرجة الفلسطينية «آن ماري جاسر»، والمخرج الفرنسي «لادج لي»، لجنة الأعمال.

كما سيتم منح أكثر من 700,000 دولار أمريكي للمشروعات الفائزة بجوائز سوق البحر الأحمر بتمويل من صندوق البحر الأحمر والدعم السخي من قبل رعاة المهرجان.

وتشمل محادثات السوق سلسلة من ورش العمل، والندوات السينمائية، والدورات التي يعقدها كبار المتحدثين في المجال السينمائي، بالإضافة إلى جلسات تواصل سينمائية تجمع بين ضيوف متخصصين بالمجال والمشاركين في السوق، كما سيتم عرض 7 أفلام في سوق البحر الأحمر اختارها المهرجان بعناية لدعم التنوع الدولي.

برنامج أيام المواهب

وبالشراكة مع برنامج تعاون المجتمع الإبداعي التابع لمجوعة «إم بي سي»، سيجري تدشين برنامج أيام المواهب الذي يستمر من 12 إلى 13 ديسمبر، ويستهدف صانعي الأفلام الناشئين في المنطقة.

ويقدم برنامج أيام المواهب مجموعة متنوعة من ورش العمل والخطابات الرئيسية وحلقات النقاش المختصة الإنتاج والتمويل ونقد الأفلام، بهدف ربط أساسيات الفيلم بموضوع التغيير والتحول ولمعالجة بعض المفاهيم الخاطئة حول صناعة الأفلام وإلقاء نظرة متعمقة على ماضي صناعة السينما المحلية وحاضرها ومستقبلها.

وسيتضمن البرنامج أيضًا نقاشات تستضيفها أكاديمية مجموعة «إم بي سي»، بالإضافة إلى عرض سينمائي خاص لفيلم وائل أبو منصور «مدينة الملاهي»، تليه جلسة مخصصة للأسئلة يديرها خالد ربيع.

ومن جانبها قالت زين زيدان، مدير سوق البحر الأحمر: «نحن سعداء للغاية للكشف عن جميع المشروعات والجوائز والأحداث السينمائية كما نرحب في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالوفود السينمائية سواء المحلية أو العالمية»، لافتة إلى أن برنامجي سوق البحر الأحمر وأيام المواهب هما القلب النابض للمهرجان حيث يوفران منصة هامة لمواهبنا المحلية ويوسعا آفاق عشاق السينما السعوديين الطموحين للارتقاء بصناعة السينما السعودية.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يستضيف 6 عارضين

ويستضيف المهرجان ستة عارضين من بينهم مجموعة MBC، وتلفاز11، وإن ستارز، وجامعة عفت، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وماد سيليبرتي يقدمون أنشطة تفاعلية في منطقة السوق، حيث سيحول برنامج أيام المواهب منطقة السوق إلى مساحة للاستكشاف والإبداع من خلال تجارب الآداء الحية والرسوم المتحركة المباشرة، تتخللها تدريبات الإضاءة، إضافة إلى خدمات المعارض التي تقدم مجموعة متنوعة من إنتاج الأفلام والتوزيع والتعليم والقانون.