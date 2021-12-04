العرض الأول لـ«الهرم» في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى جدة، بالمملكة العربية السعودية، حيث ستنطلق النسخة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي تقام من 6 حتى 15 ديسمبر، للسينما المصرية من خلال عدة فاعليات وتكريمات، وتتضمن وأنشطة تقام لأول مرة في السعودية هذا بالإضافة للعروض الأولى لعدد من الأفلام الهامة.

من بين الأفلام التي سوف تحظى بعرضها العالمي الأول، فيلم الرسوم المتحركة «الهرم» للمخرج المصري محمد غزالة، والذي يشارك ضمن 18 فيلماً ضمن مسابقة مهرجان البحر الأحمر للفيلم القصير.

أبرز المعلومات عن فيلم «الهرم»

وقال محمد غزالة في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفيلم يحكي في قالب فانتزي محاولات رجل مصري قديم لبناء هرمًا مقلوبًا، متابعًا الفيلم تم تحريكه رقمياً ثنائي الأبعاد.

وأضاف غزالة، أنه حاول من خلاله استلهام الأجواء المصرية القديمة، مراعياً الألوان والخطوط والتصاميم لتلك الحقبة الزمنية، مع شريط صوت وموسيقى مصمم خصيصاً لتكثيف الإحساس بتلك الأجواء.

يشار إلى أن الفيلم كان قد رشح مؤخراً للقائمة القصيرة لمسابقة أفلام التحريك في جوائز الأكاديمية الأفريقية للأفلام 2021، والتي أقيمت الشهر الماضي في نيجيريا في دورتها السابعة عشر.

كان المخرج قد سبق له أن حاز جائزة تلك المسابقة في دورة 2010 عن فيلمه «خف حنين» ممثلاُ لمصر.

يذكر أن محمد غزالة يرأس حاليا مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت في جدة، بالإضافة لكونه نائب رئيس الاتحاد الدولي للرسوم المتحركة – اسيفا.

وفي إطار الاحتفال الموسع بالسينما في مصر، فقد أعلن مهرجان البحر الأحمر عن استضافته لعدد من أهم الشخصيات السينمائية المصرية من خلال منح جائزة إنجاز العمر للفنانة ليلى علوي، كما تقدم الفنانة يسرا ندوة عن فن التمثيل، كم يتم عرض عدد من الأفلام المصرية الكلاسيكية في نسخً مُرمَّمة تعرض لأول مرة، بما في ذلك «دعاء الكروان» (1959)، و«حرب الفراولة» (1994)، و«الاختيار» (1970).